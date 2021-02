Jupiter, McFly & Carlito ou la déchéance de la fonction présidentielle

Bon, vous avez sans doute entendu parlé du défi qu’a lancé le Président de la République à deux YouTubeurs, McFly & Carlito : faire une vidéo pour promouvoir les gestes barrière. Si celle-ci atteint les 10 millions de vues, les vidéastes iront tourner à l’Élysée où ils feront un concours d’anecdote avec Jupiter One. Même un premier avril, on aurait eu dû mal à le croire.

Après Gabriel Attal qui fait la tournée des «influenceurs» (EnjoyPhoenix, Tibo in Shape, Emma CakeCup et une dizaine d’autres Prix Nobel), c’est au tour d’Emmanuel Macron de frayer avec les «rézossossio». Mais bon, si on pouvait pardonner à Gaby sa légèreté (lorsqu’il a été appelé à être porte-parole du gouvernement, il était en train de redoubler sa 4ème Techno), c’est quand même incroyable de voir le président Jupitérien lui emboîter le pas dans cet exercice qui vise à le rendre sympathique.

Chirac, il tâtait le cul des vaches, Macron il parle aux moutons.

Alors attention nous n’avons rien contre McFly et Carlito (on n’a rien «pour» non plus), mais ce ne sont ni plus ni moins que deux trentenaires qui font des grimaces devant une caméra avec un montage qui pourrait faire clamser un épileptique. Si vous n’avez pas 12 ans, ça ne vous amusera pas. Absolument toutes leurs vidéos sont malaisantes.

Des gestes barrières moqués

Mais celle qu’ils ont réalisée pour ce «défi» est encore un cran au-dessus. Déjà ils chantent. Ensuite ils racontent à quel point ils ne respectent pas les gestes barrières justement. Ils n’ont pas dû bien comprendre le but de la manœuvre, car c’était exactement l’inverse que leur avait demandé le chef de l’Exécutif. Vous savez, l’homme qui détient le pouvoir nucléaire, celui à la tête de l’armée la plus puissante d’Europe. Bon, on ne va pas vous mentir, à la rédaction certains n’ont pas pu supporter d’aller jusqu’au bout de la vidéo. Bien trop gênant. Et dans nos rangs on a des gars qui font du karaoké et d’autres qui ont voté Asselineau alors pour les mettre mal à l’aise il en faut. Reste à voir si la vidéo fera bien 10 millions de vues, car on a hâte de voir le concours d’anecdotes…