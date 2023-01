Jeux Olympiques de Paris 2024 : votre place au tirage au sort !

2024 cela semble loin, mais c’est déjà demain pour l’organisation des Jeux olympiques de Paris. Ce grand événement se déroulera du 26 juillet au 11 août et pour obtenir une place ou un pack de places, il ne reste pas beaucoup de temps. Pour éviter la surenchère et s’assurer que tout le monde ait sa chance, le comité d’organisation des jeux a mis en place une plate-forme d’inscription où vous pourrez être tirés au sort. Il faudra vous dépêcher, car le site ferme ce mardi 31 janvier à 18 heures. Il sera quand même possible d’obtenir des billets après cette date, mais si vous avez envie de voir du foot ou de l’athlétisme (et pas du poney en eau douce ou du croquet à une main), vous aurez plus de chance d’obtenir des créneaux avec le tirage au sort !

C’est le moment ou jamais de tenter d’avoir un billet pour les JO de Paris 2024, voici comment faire https://t.co/FPNB4tAGGv — Ouest-France (@OuestFrance) January 27, 2023

Des packs ou des places à l’unité

Il est possible de demander un pack de place ou des places à l’unité et pas besoin d’inscrire toute votre famille. Car même si vous aurez plus de chance d’être tiré au sort, vous pourrez acheter plusieurs places par personne. Les prix des packs de 3 sessions sont très variables : de 70 € à plus de 1000 € en fonction des épreuves, mais l’organisation a promis que la majorité des billets ne coûtera pas plus de 50 €. Si vous êtes tiré au sort, vous serez prévenu par e-mail et vous aurez 48 heures pour réaliser votre achat avant que vos places ne soient redistribuées.

On vous explique comment faire…

Comment faire ?

Rendez-vous sur https://tickets.paris2024.org/ et faites Je m’inscris au tirage au sort. Saisissez votre e-mail, entrez le code qui vous a été envoyé. Remplissez ensuite le formulaire (nom, âge, etc.) pour rejoindre le club Paris 2024 automatiquement. Cochez les deux cases pour valider votre inscription au tirage au sort et sélectionnez votre sport si vous faites partie d’une fédération. N’oubliez pas de renseigner votre sport favori et votre équipe favorite. Bravo, vous êtes dans la course ! Scrutez bien vos e-mails du 13 février au 15 mars pour avoir la chance d’acheter vos places ou de composer un pack de places sur mesure. Passé le 15 mars, il y aura d’autres opportunités pour les malchanceux…