Jardin mental : l’appli qui cultive la santé mentale et traque l’angoisse !

Ce n’est plus un secret, les maladies mentales et autres troubles psychologiques, angoisses, dépressions n’ont de cesse d’augmenter en France, et plus encore depuis la crise liée au Covid. Heureusement, l’État arrive de nouveau à la rescousse avec l’appli Jardin Mental !

En France, on n’a pas de pétrole, apparemment plus de moyens (le « quoiqu’il en coûte » de Manu a vidé les caisses et depuis on creuse), mais on a toujours des idées d’exception pour résoudre les problèmes, que ce soit une fracassante « campagne de sensibilisation », un numéro vert magique, un chèque « culture », ou « psy » ou « énergie »… Ou dans le cas qui nous intéresse ici : une application (rien de tel que le numérique pour donner l’impression d’agir).

Ça ressemble à une blague, mais il faut être honnête, pour une fois le boulot a été bien fait. Bien sûr, les mauvais esprits rétorqueront que plutôt que traiter les conséquences, on devrait s’attaquer aux racines du problème… Et effectivement, pourquoi sont-ils si angoissés les Français d’abord ? Est-ce que cela aurait par exemple un lien avec ce torrent d’informations cataclysmiques que déversent chaque jour les médias dans nos foyers ? Nul ne sait. Peut-être faudrait-il commander un rapport à McKinsey sur le sujet ?

Mais revenons à nos moutons.

Jardin Mental est le nouveau nom de l’appli « Mon suivi psy » et a été créé par le docteur Lya Pedron, financé par l’ARS (Agence régionale de santé) et la DINUM (Direction interministérielle du numérique). Comme son nom ne l’indique pas, Jardin Mental s’adresse à tous : aux personnes suivies par un professionnel de santé, comme à celles qui ne le sont pas, à celles qui sont sous traitement et aux autres. En testant l’appli on se dit en fait que tout le monde gagnerait à l’utiliser, d’autant qu’aucune création de compte n’est nécessaire, et qu’elle est gratuite et anonyme, ce qui est fort appréciable de nos jours.

Comment ça marche ?

Jardin Mental propose un suivi de son état de santé mentale grâce à un questionnaire quotidien dans lequel vous pouvez « évaluer les indicateurs pertinents de votre état de santé mentale. » Ces indicateurs peuvent être des symptômes, ressentis, ou encore des comportements. Vous pouvez aussi renseigner vos prises de traitements quotidiennes, prendre des notes dans votre « Journal », rapporter des évènements, les conséquences qu’ils ont eu sur votre état mental etc. Avec un utilisation régulière, l’appli permet d’obtenir des statistiques et de visualiser l’évolution et éventuels progrès de notre état mental et psychologique.

Vous êtes ensuite libre de partager ces informations ou non avec votre (éventuel) psychothérapeute ou professionel de santé via l’appli. Si vous naviguez en solo, l’appli vous permettra d’avoir une bonne vision globale de votre état psychologique général, mais aussi de travailler sur vos émotions et ressentis ou simplement de consacrer un peu de temps à vous même, car après tout vous êtes la première personne concernée par votre vie et votre bien-être… Et cette appli très bien conçue est une bonne entrée en la matière.