Dans un discours sans énervement, sans haine et légèrement blasé, le Joueur du Grenier souhaite que YouTube meure pour faire place à autre chose. Après 13 ans de présence sur la plate-forme, le spécialiste en retrogaming en a vu de toute les couleurs et cela se ressent…

Depuis peu, YouTube fait la chasse aux gros mots et cela est loin de faire l’affaire des vidéastes. En effet, lorsqu’une grossièreté est détectée sur une vidéo, celle-ci est « démonétisée » : elle ne génère plus de revenu publicitaire pour son auteur. Le problème c’est que cette chasse aux gros mots est rétroactive.

Dernièrement, le YouTubeur Terracid a vu le travail de deux années se faire démonétiser de la sorte.

YouTube agit toujours de la sorte : elle dispose d’un règlement et lorsque la plate-forme est en mesure de faire appliquer ce règlement, elle sévit. Les grossièretés étaient interdites, mais elle ne pouvait pas vérifier les vidéos une à une. Depuis que son robot est en mesure de la faire, elle fait le ménage.

« Il faut vraiment que YouTube meure pour qu’une autre plateforme arrive et prenne la relève », dit @Frederic_Molas (Joueur du Grenier), 3,73 millions d’abonnés, face aux nouvelles mesures de censure mises en place par YouTube.https://t.co/8DVI1LcVil — Guillaume Champeau (@gchampeau) January 13, 2023

YouTube veut « TikTokiser » sa plate-forme

Car il ne s’agit pas d’une nouvelle mesure de YouTube, mais bien d’un « progrès » de son outil de reconnaissance vocale. Le robot fait sa petite enquête sur chaque vidéo doucement, mais sûrement et de nombreux vidéastes attendent que le couperet tombe sur le fruit de leur travail. Sur Twitch, Frédéric Molas aka le Joueur du Grenier – vidéaste spécialisé dans le retrogaming avec deux chaînes de 3,73 et 1,86 millions d’abonnés – a réagi à une question concernant cette nouvelle chasse aux sorcières :

« Moi si ça arrive sur la chaîne Joueur du grenier, c’est 13 ans de vidéos démonétisées. C’est le principe même du JdG de dire des gros mots. Honnêtement j’ai juste hâte que YouTube crève. Il faut que la plate-forme meure pour qu’il y en ait une autre qui arrive et qui prenne la relève.

On sait ce qu’ils veulent faire. Ils veulent tuer les vidéos sur YouYube pour qu’il ne reste plus que les « Shorts ». Parce que attention, le truc des insultes et machin qu’il faut censurer, ça ne concerne pas les Shorts. Bizarre, non ?

Il veulent TikTokiser 100 % de la plate-forme […] ça fait plus de vues, ça occupe moins de place sur leur stockage. Comme d’habitude tout le monde va se coucher. Comme il n’y a pas d’alternative […] On va mettre des bips. « Bordel de bip », voilà.

Même à la télé tu peux dire « merde », là c’est vraiment ridicule. C’est pour ça, je veux juste que ça crève. Et on fera autre chose. C’est bon. »

Je vois tout le temps les mêmes poncifs qui passent chaque fois que y'a un nouveau problème qui surgit avec Youtube. j'y répond vitef. — Joueur du Grenier (@Frederic_Molas) January 13, 2023

Deux mecs qui « pèsent »

À 40 ans, le Joueur du Grenier est une figure d’autorité sur YouTube avec son compère Sébastien Rassiat. Les deux hommes sont à la tête d’une société qui emploie de nombreuses personnes et réalisent des tournages de grande envergure avec des figurants, des décors, des drones. S’ils ne tirent pas leurs ressources uniquement du « YouTube money » en mettant en scène des communications commerciales dans leurs vidéos, la démonétisation de la totalité de leurs productions porterait un coup fatal à leur formidable entreprise. D’autres vidéastes sur la place ont déjà pris les devants en bippant les passages « chauds » ou en couvrant les gros mots avec des cris d’animaux.

