iPhone XR au prix «Black Friday» toute l’année

À moins d’avoir passé les 5 dernières années dans une grotte, vous avez forcément entendu parler du Black Friday : cette période de soldes exceptionnelles qui a normalement lieu le dernier vendredi de novembre. Tradition consumériste américaine par excellence, cet événement s’est popularisé depuis quelques années en France. Mais qu’est-ce que «vendredi noir» au juste ? Il faut remontrer à 1951 pour avoir la première trace écrite d’un Black Friday dans un journal et à l’époque il s’agit surtout de se plaindre du trafic routier à cause des gens qui ont pris un vendredi de pont pour avoir un long week-end de Thanksgiving : les routes sont noires de monde. Une autre explication vient de la manière dont étaient rédigés les livres de compte : rouge pour les perte et noir pour les rentrées d’argent…

Attention au marché de l’occasion

Mais quelle que soit la bonne réponse, le Black Friday c’est l’occasion de faire des bonnes affaires. Prenons l’exemple d’un produit Apple très demandé : l’iPhone XR Black Friday. Sorti il y a 2 ans cet appareil a toujours la cote auprès des gens avec son écran Retina, sa puce A12 Bionic puissante et sa très bonne autonomie : c’est un excellent rapport qualité/prix. Sur le site d’Apple, il est encore vendu 589 € dans sa version avec 64 Go de stockage et 639 € pour le modèle 128 Go. En cette période de Black Friday, on peut exceptionnellement le trouver neuf à 519 € (64 Go) en ayant de la chance. Nous ne parlerons pas du marché de l’occasion, car on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Impossible de savoir s’il est tombé, s’il a pris l’humidité ou si la batterie est encore en bonne santé.

Le Black Friday c’est tous les jours !

Par contre, une solution maligne pour acquérir un appareil à bas prix c’est de se tourner vers le marché du reconditionné. On trouve des bons prix toute l’année, pas seulement pendant le Black Friday et sur tous les modèles : iPhone XS Black Friday, iPhone 11, etc. Sur certains sites spécialisés dans ce secteur, on trouve des modèle de XR 64 Go entre 409 et 425 € et des modèles 128 Go entre 438 € à 474 €. Ce qui fait entre 165 € et 201 € de différence par rapport au neuf…et tous les coloris sont disponibles ! Les avantages du reconditionné sont multiples : les appareils sont entièrement remis à neuf par par des pros (les pièces usées ou défectueuses sont remplacées) et vous disposez d’une garantie de 12 mois avec une période de rétractation de 30 jours. Vous êtes donc sûr de pouvoir vous faire un avis sur votre nouveau smartphone. Et bien sûr c’est un geste pour l’environnement avec moins de matières premières consommées et moins de déchets électroniques pour la planète…