iPhone pas cher : quel est le meilleur modèle au meilleur prix ?

Petit prix et Apple ne sont pas vraiment des synonymes. Pour autant, vous pouvez acheter un iPhone bon marché, si vous vous tournez vers le bon modèle. Dores et déjà, oubliez l’iPhone 14 ! Tour d’horizon des modèles au meilleur tarif.

iPhone SE : simple mais accessible

Bon, en 2023, l’iPhone SE est déjà dépassé sur de nombreux plans. Ici, pas de FaceID, un module photo moins puissant que l’iPhone 14 et quelques lacunes techniques. Mais ce modèle à l’avantage d’être accessible, avec une version de base à moins de 600€ ! De plus, il bénéficie du processeur A15, le même que pour l’iPhone 14, ainsi que d’une résistance à l’eau IP67. L’appareil est capable de faire tourner la grande majorité des applications iOS sans problème.

Notre conseil : attendez l’automne pour vous tourner vers l’iPhone SE. Apple devrait annoncer une mise à niveau de son smartphone entrée de gamme, avec logiquement des caractéristiques techniques plus engageantes.

iPhone 13 : le jumeau caché

Souvent, le marketing fait passer un produit vu et revu pour la dernière nouveauté. C’est globalement le cas pour l’iPhone 14 qui est, grossièrement, une mise à niveau de l’iPhone 13. Entre temps, Apple a surtout ajouté le détecteur de collision, un noyau GPU au processeur A15 ainsi qu’un système d’appel d’urgence par satellite. Utile, mais pas essentiel.

Notre conseil : optez pour la version de base à 256Go de l’iPhone 13. Vendue à partir de 809€, elle vous permet d’économiser près de 200€ pour un appareil très proche de l’iPhone 14.

iPhone 12 : le meilleur rapport qualité / prix

Si l’iPhone 12 a clairement pris un retard technique conséquent avec ses successeurs (les années passent vite), il reste un bon choix pour combiner la qualité avec un petit prix. Pour 809€, vous aurez accès à un smartphone avec une résolution photo équivalente à l’iPhone 14, une autonomie similaire et un écran identique. De plus, son processeur A14 Bionic propose des performances très proches de la version A15.

Notre conseil : l’iPhone 12 est toujours pertinent en 2023. Compatible 5G, personnalisable et 300€ moins cher que la première version de l’iPhone 14, il s’agit pour nous du meilleur rapport qualité prix, en dehors des smartphones reconditionnés.

Vous passez d’Android à Apple ? Vous n’êtes pas seul, de plus en plus d’utilisateurs ont décidé de changer d’environnement ! Avec notre sélection, vous trouverez sans doute un modèle d’iPhone plus accessible pour vous lancer dans le monde d’iOS.