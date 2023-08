iPhone 15 : un USB-C oui, mais…

Il y a un peu moins d’un an, l’Union Européenne imposait à tous les fabricants d’appareils technologiques de rendre leurs produits compatibles avec les chargeurs USB-C. Tablettes, appareils photos et bien sûr smartphone ; car l’une des cibles de cette décision est bien sûr Apple. La marque californienne a donc mis en application la directive européenne, sans se gêner pour prendre quelques libertés.

Une puissance de charge et de transfert bridée

L’iPhone 15 bénéficie donc d’un port de charge USB-C. L’information, confirmée par un certain nombre de sources crédibles, nous permet aussi de découvrir les choix faits par Apple pour ce changement majeur dans la conception de son smartphone.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Ainsi, la marque à la pomme aurait fait le choix de brider ses nouveaux modèles avec la norme USB 2.0. Celle-ci vient avec une vitesse de transfert limitée, à 60 Mo / secondes. Si certaines sources semblent indiquer que la version Pro de l’iPhone 15 pourrait bénéficier de la norme USB 3.2, plus rapide, d’autres tendent plutôt à valider le fait d’un standard 2.0 pour l’ensemble des modèles.

Looks Apple has actually tested a Thunderbolt cable for the iPhone 15 Pro and it will probably be released exclusively for the Pro models.

Here is some details

USB4 Data Cable Engineering Cable

Length 70 cm

Protocol USB 4 gen 2

Rate 20g

Support 4k 60hz

Power 150w pic.twitter.com/gC9bfF5UC0 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 24, 2023

Cependant, le modèle Pro pourrait bénéficier d’un ajout de taille. Il semble en effet qu’Apple ait fait le choix d’y inclure un connecteur Thunderbolt. Un moyen d’offrir des performances de transfert plus élevées pour le modèle de haut niveau pour cette gamme d’iPhone.

Pas de puce d’identification

Au rayon des bonnes nouvelles, tout de même, se trouve l’absence de puce d’identification. Cela fut redouté lors des premières annonces concernant l’iPhone 15 ; ainsi, certains leakers tendaient à croire à la mise en place d’un système bloquant l’usage de câbles USB-C non reconnus par Apple. Finalement, cette crainte semble être infirmée par les dernières informations. Une bonne nouvelle qui renforcera la norme USB-C dans son rôle de connecteur universel.

L’USB-C au service de la réparabilité ?

Et pour une fois, Apple cumule les bonnes nouvelles ! Ainsi, une information toujours connectée à l’USB-C a fuité récemment, concernant le niveau de réparabilité du futur iPhone 15. Il semblerait ainsi qu’Apple ait fait le choix de relier le tiroir SIM au bloc USB–C. Un choix qui devrait simplifier les travaux de réparation de l’appareil, notamment pour un intervenant extérieur au réseau agréé Apple.

New info of the iPhone 15 series C port tail plug. The SIM card slot is integrated in the tail plug cable. Changing the dual card may change the tail plug cable pic.twitter.com/fPTb3wH9Nf — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 21, 2023

Bon, quelle conclusion pouvons-nous tirer de tout cela ? Certes, Apple fait le choix de brider son port USB-C. Mais dans l’ensemble, le travail est bien fait, avec un iPhone 15 qui s’adapte enfin aux normes d’universalité des chargeurs. Certes, il s’agit d’une obligation et non pas d’un choix libre fait par la marque. Cependant, il faut reconnaître les efforts quand ils sont faits. Surtout face à d’autres chantiers pour lesquels la marque à la pomme refuse d’y mettre du sien.

Gardons en tête que toutes ces informations sont issues de fuites ; si les sources sont crédibles, et habituées aux leaks confirmés par la suite, elles peuvent êtres contredites par de futures annonces officielles de la marque.