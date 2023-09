iPhone 15 : prix, sortie ? Tout sur le futur smartphone d’Apple !

Le 12 septembre 2023, un an après la sortie de l’iPhone 14, Apple a officialisé le nouveau modèle de sa gamme : l’iPhone 15. Alors, que vaut cette nouvelle version ? On fait le tour des annonces de la marque à la pomme !

Les iPhone sont souvent porteurs de nouveautés, reprises plus tard par la concurrence. Alors, de fait, tout le monde scrute avec attention la parution d’un nouveau modèle. Si les innovations d’Apple ralentissent depuis plusieurs modèles, l’annonce du futur modèle de la gamme n’a cependant pas dérogé à la règle.

Un iPhone 14 renforcé ?

Alors, est-ce que l’iPhone 15 révolutionne le genre, avec des nouveautés incroyables ? Soyons francs, pas vraiment. Tout d’abord, niveau design : seul un œil expert saurait distinguer la dernière génération de la précédente. L’iPhone 15, cependant, innove, en passant d’une coque dorsale brillante à un revêtement en verre teinté, limitant les risques de traces de doigts. Côté couleurs, cependant, la marque limite le choix des teintes.

Apple is running out of ink pic.twitter.com/1YHk7S1A8W — iPhone 15 Ultra (@iPhone15Ultra) September 13, 2023

Côté caractéristique, l’iPhone 15 se dote du même écran que son prédécesseur et embarque des composants similaires à l’iPhone 14 Pro, comme la puce A16 Bionic. L’autonomie, d’environ 24 heures, est similaire, avec une charge équivalente de 20W. L’encoche Dynamic Island, réservée aux modèles Pro et Pro Max de la version précédente, est ici démocratisée à tous les modèles de l’iPhone 15. Enfin, c’est l’un des changements majeurs, Apple abandonne son port de charge pour passer à l’USB-C.

Un bon cliché

Apple serait donc tombé dans sa propre caricature, à sortir un modèle similaire d’une année sur l’autre ? Pas vraiment. Certes, l’iPhone 15 empreinte un certain nombre d’éléments à la version Pro de l’iPhone 14. Mais la marque mise beaucoup sur le renouvellement de son bloc photo. Si le modèle inclut toujours deux modules photo, avec un Ultra Grand Angle similaire, c’est le Grand Angle qui est repensé. Celui-ci bénéficie de 48 MPX, contre 12 sur l’iPhone 14. Le pixel binning est aussi optimisé, promettant de meilleurs clichés nocturnes. Tout cela soutenu par une luminosité de dalle légèrement plus haute que sur le modèle précédent (800 nits de plus annoncés).

Introducing iPhone 15 Pro | Apple pic.twitter.com/fKqVEww9RS — iPhone 15 Ultra (@iPhone15Ultra) September 12, 2023

Prix, date de sortie : toutes les infos sur l’iPhone 15

Le pari d’Apple n’est donc pas de renouveler sa gamme avec ce modèle, mais bien de jouer sur deux tableaux : d’abord, rendre plus accessible les performances jusqu’alors réservées au modèle Pro. Ensuite, renforcer son offre photo, pour plaire à un public dont la qualité de l’image est devenue le critère de choix central, avec l’autonomie. Si le prochain smartphone de la marque à la pomme vous tente, sachez qu’il sort bientôt : l’iPhone 15 sera en vente dès le 22 septembre. Les précommandes sont déjà ouvertes.

Côté prix, bonne surprise, les prix sont à la baisse si vous achetez en euros :

iPhone 15 : 969 euros (1 019 euros pour l’iPhone 14)

iPhone 15 Plus : 1 119 euros (1 169 euros pour l’iPhone 14 Plus)

iPhone 15 Pro : 1 229 euros (1 329 euros pour l’iPhone 14 Pro)

iPhone 15 Pro Max : 1 479 euros (1 479 euros pour l’iPhone 14 Pro Max) ; la différence vient du fait que cette version propose un palier minimum de 256 Go, là où le modèle précédent commençait à 128 Go pour le même prix.

Alors, convaincus ?