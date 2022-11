iPhone 15 : L’USB-C d’Apple va tout changer !

Depuis la décision de la Commission européenne de début octobre, on le sait, Apple va devoir changer de stratégie pour son connecteur. Mais plus que cette nouvelle réglementation, l’entreprise semble vouloir transformer sa logique industrielle. On voit en effet des ports USB-C apparaître depuis quelque temps sur certains iPad, en amont même des obligations de l’UE. Il semble donc que ce changement apporte un grand chamboulement dans la politique d’Apple.

D’après Ming-Chi Kuo, un analyste qui a développé une connaissance profonde de l’écosystème Apple, la prochaine gamme d’iPhone abandonnera complètement le Lighting, en allant même plus loin que les recommandations de l’Europe, au profit d’un USB-C amélioré. Le débit de transfert proposé devrait être supérieur à ce qui est proposé pour l’instant. La raison derrière cela, un port de charge compatible avec les débits USB 3.2 (20 Gbits/sec) et Thunderbolt 3 (de 5 à 40 Gbits/sec). Meilleure vitesse de charge, transfert plus rapide de données (vidéo 4K…), des axes pour l’instant moins exploités par les appareils Android. En effet, la majorité des équipements disposant d’USB-C sont bridés à un débit assez lent au niveau de l’USB 2.0.

Alors que la décision de la Commission européenne pouvait être perçue comme une épine dans le pied de l’entreprise, celle-ci semble se préparer à surprendre tout le monde en transformant cela en force de frappe. La marque à la pomme a souvent été le réacteur d’innovation au cœur de l’industrie mobile, lançant des dynamiques suivies plus tard par la concurrence. Il sera donc intéressant de voir quel sera l’impact de l’arrivée d’Apple dans le domaine des USB-C sur la concurrence.

Comme souvent, l’arrivée d’un nouveau concurrent sur un marché routinier peut souvent faciliter l’innovation. Un concurrent avec la force de frappe d’Apple a les moyens de surprendre tout le monde, un sacré challenge pour le clan Android. Affaire à suivre donc, lors des annonces concernant le futur iPhone 15, mais apparemment seule la version Pro serait concernée par ce port USB-C « musclé »…

