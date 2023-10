iPhone 15 : Coquesdeluxe dévoile sa nouvelle gamme d’accessoires

Avec la récente sortie tant attendue de l’iPhone 15, les amateurs de technologie et les fidèles d’Apple sont plongés dans un tourbillon d’excitation et d’anticipation. Cependant, au milieu de l’enthousiasme suscité par les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de ce bijou technologique, des préoccupations émergent quant à la robustesse du titanium utilisé dans sa conception.

Des vidéos déconcertantes ont en effet émergé sur YouTube, remettant en question la solidité de ce matériau, malgré les affirmations initiales de la firme de Cupertino. Alors que le prix de cet appareil atteint aisément la barre des 1 500 €, notamment pour ses versions les plus chères, la nécessité de protéger ce précieux investissement devient plus critique que jamais.

Face à ces préoccupations grandissantes concernant la durabilité et la protection de l’iPhone 15, les utilisateurs éclairés cherchent des solutions qui allient à la fois sophistication et sécurité.

Dans cette optique, la marque Coquesdeluxe s’est engagée à répondre à ces besoins en dévoilant une gamme d’accessoires exclusifs qui transcendent les attentes en matière de style et de fonctionnalité. En proposant une sélection minutieusement conçue d’accessoires utiles et esthétiques. Coquesdeluxe garantit une protection complète et élégante pour l’iPhone 15, offrant ainsi une tranquillité d’esprit bienvenue aux utilisateurs soucieux de la préservation de leur investissement précieux.

Vous trouverez ici la gamme de coques et protections pour iPhone 15 de cette année disponible pour tous les modèles du dernier appareil Apple. Que ce soit pour le 15 Plus, le 15 Pro ou le 15 Pro Max :

La coque Luxe :

La nouvelle coque Luxe de Coquesdeluxe, confectionnée avec un cuir véritable de qualité supérieure, incarne l’essence même du luxe personnalisé. Offrant la possibilité de personnaliser la coque avec des initiales ou un prénom, cette coque enveloppe élégamment l’iPhone 15, assurant une protection complète sans compromettre le style raffiné des utilisateurs exigeants.

La coque Ultra fine :

Il s’agit là du flagship de la marque qui se distingue par son profil d’une finesse extrême, offrant une protection optimale sans compromettre la légèreté et l’esthétique de l’iPhone 15. Disponible dans une variété de coloris, cette coque est également compatible avec la technologie Magsafe, garantissant une expérience d’utilisation fluide et sans encombre.

La coque Transparente :

Fabriquée à partir de silicone premium, la coque transparente de Coquesdeluxe offre une protection contre les chocs tout en préservant la beauté de l’iPhone 15 sans ajouter d’éléments superflus. Avec son traitement anti-jaunissement, cette coque permet à chaque utilisateur de mettre en valeur le design exceptionnel de son iPhone sur le long terme sans que la coque jaunisse.

La coque Magsafe

La coque Magsafe de Coquesdeluxe représente l’apogée de l’innovation technologique, offrant une adhérence magnétique 2x plus puissante que les modèles précédents. Dotée d’une résistance aux chocs renforcée et d’une transparence anti-jaunissement, cette coque garantit une protection maximale tout en préservant l’élégance de l’iPhone 15, offrant ainsi une protection et une polyvalence sans compromis.

Le verre trempé : Une protection fiable pour l’écran de l’iPhone 15

En plus des coques innovantes, Coquesdeluxe propose un verre trempé de haute qualité spécialement conçu pour protéger l’écran de l’iPhone 15 contre les rayures, les chocs et les fissures. Avec une clarté exceptionnelle et une résistance accrue, ce verre trempé assure une protection fiable sans compromettre la sensibilité de l’écran tactile. Il s’applique sans bulles et dure assure une protection bout-a-bout de l’écran.

Tous ces accessoires sont disponibles sur la boutique en ligne de Coquesdeluxe, offrant ainsi une gamme complète de solutions de protection et d’accessoires pour répondre aux besoins de chaque utilisateur, quelle que soit leur préférence ou leur style.

En témoignage de leur engagement envers la communauté d’Android-MT, Coquesdeluxe offre aux lecteurs un code promo exclusif de 10% sur leur gamme d’accessoires en utilisant le code ANDROIDMT.