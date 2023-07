iPhone 15 : charge rapide et très grosse batterie !

L’iPhone 15 s’annonce comme un petit condensé de nouveautés, avec notamment l’arrivée de l’USB-C chez Apple ainsi que d’une finition nouvelle, en titane. Mais la marque à la pomme chercherait aussi à améliorer l’autonomie de ses smartphones, grâce à la technologie des batteries empilées.

C’est le compte twitter RGcloudS, leaker reconnu dans le monde des smartphones, qui a fait fuiter l’information. Apple aurait introduit dans ses futurs smartphones, les iPhone 15, la technologie des batteries empilées. Il s’agit d’une méthode propre à l’industrie automobile électrique permettant d’augmenter la puissance d’une batterie (charge et autonomie) sans fortement impacter ses dimensions.

1/3

Stacked battery is on track, but limited

Most likely only for 24U & 24+

or just 24U

meanwhile,

apple used it on entire iP15 lineup

24U & 24+ have "rated" 5000 MaH

But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc

— RGcloudS (@RGcloudS) July 12, 2023