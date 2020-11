iPhone 12 Pro Max : des tests unanimes ?

La version la plus musclée du dernier iPhone 12 est sur le point de sortir en France et les rédactions de France et de Navarre sont encore sous embargo pour la publication de leurs tests. Mais ce n’est pas le cas aux États-Unis où de nombreux blogs spécialisés ont déjà rendu leur verdict sur l’iPhone Pro Max. Et il faut dire qu’ils sont unanimes : c’est un des meilleurs photophone du marché…

Disponible en version 128, 256 et 512 Go (de 1259 € à 1609 € en précommande), l’iPhone 2 Pro Max est l’appareil au sommet de la pyramide des smartphones Apple. Selon Engadget, l’appareil est « plus fin que le 11 Pro Max » et « plus confortable à l’usage » même s’il restera « trop grand pour certains ».

Il faut dire qu’avec son écran Super Retina XDR de 6,7 pouces (17 cm), il est l’appareil le plus grand jamais sorti des usines de l’américain. Autre point négatif pour le journaliste de The Verge qui salue quand même la qualité de la dalle : le taux de rafraichissement de 60 Hz alors que « n’importe quel appareil Android à plus de 600 $ propose du 120 Hz ».

Chez Engadget on confirme : « Si vous avez déjà expérimenté des écrans plus rapides, il est difficile de revenir en arrière ». Par contre côté batterie, c’est un grand oui. L’appareil fait largement la journée avec encore « un peu sous le pied pour le lendemain matin ». Chez The Verge, on enfonce le clou sur la question du 120 Hz : « avec cette batterie, l’absence du 120 Hz est une énigme ».

Et la photo alors ?

Mais ce qui intéresse le plus les futurs acheteurs ce sont les capacités photo. Il faut dire que pour cette version « Pro Max », Apple propose de légères améliorations par rapport la version « Pro ». Pas au niveau de l’ultra grand-angle qui est le même que sur le petit frère et qui ne présente pas beaucoup d’amélioration par rapport au modèle de l’année dernière. Par contre pour TechCrunch, l’objectif principal est « probablement un des meilleurs dans un smartphone, si ce n’est le meilleur ».

Le site spécialisé met en avant cette nouvelle technologie qui consiste à stabiliser le capteur et pas la lentille avec tous ses avantages : « Les capteurs sont plus légers que les lentilles. Cela permet de les ajuster plus rapidement et plus précisément ». Apple parle de 5000 micro-ajustement par seconde. TechCrunch poursuit en parlant de la gamme d’ISO disponible : de 34 à 7616 ce qui permet de prendre des photos à la volée avec une obturation rapide et avec plus d’aisance que sur l’iPhone 12 Pro. Le capteur « LiDAR », disponible sur le Pro et le Pro Max est aussi loué puisqu’il permet des autofocus très rapides, même en conditions lumineuses difficiles tout comme la possibilité d’utiliser le mode Portrait en mode Nuit.

Chez Engadget on parle aussi de cette stabilisation révolutionnaire (même si Minolta l’utilisait au début des années 2000 dans ses bridges), mais pour vanter les mérites de la prise de vidéos. Côté zoom, c’est comme d’habitude. Ceux qui utilisent beaucoup cet objectif sont ravis à l’instar du journaliste de Techcrunch. Les autres mettent l’accent sur la partie technique puisqu’Apple a sacrifié l’ouverture de son zoom qui passe de f/2.0 à f2.2 du Pro au Pro Max pour passer d’un agrandissement x2 à un x2,5. Pour The Verge, ce zoom prend le dessus sur ceux des Galaxy Note 20 et des Pixel 5. Si vous hésitez entre l’iPhone 12 Pro et le Pro Max, le même journaliste conclut : « c’est juste 100$ de plus pour chaque capacité de stockage […] et pour ce prix, vous avez un écran plus grand, une batterie plus puissante et un système de caméra très différent ». Rappelons que l’iPhone 12 Pro Max est en précommande à la Fnac et que les livraisons sont prévues à partir du 13 novembre.