iPhone 12 mini & MagSafe : une recharge sans fil décevante ?

La recharge via le MagSafe sur iPhone 12 mini sera plus longue que sur iPhone 12 ou 12 Pro, la faute à une puissance légèrement inférieure.

Ce 13 octobre 2020, Apple a tenu sa seconde Keynote de l’année cette fois-ci centrée autour des nouveaux iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Ces quatre iPhone sont compatibles 5G, une première pour la marque à la pomme. Et parmi les nouveautés annoncées lors de cette conférence, il y a MagSafe, un connecteur magnétique.

Cet accessoire, qui prend la forme d’un petit galet, se colle au dos de l’iPhone grâce à des aimants. Ces mêmes aimants assurent que votre iPhone est parfaitement aligné sur les bobines à induction, pour une recharge optimale. La recharge s’annonce d’ailleurs plus performante qu’avec la technologie Qi, puisque l’on passe de 7,5W à 15W (mais toujours très loin du OnePlus 8 Pro avec ses 30W).

Une recharge MagSafe de 12W pour l’iPhone 12 mini…

Et cerise sur le gâteau, MagSafe n’est pas seulement réservé à l’iPhone 12, mais sera compatible avec tous les iPhone qui prennent en charge la recharge rapide. Seul petit point noir, il s’avère que le MagSafe sera moins performant sur iPhone 12 mini. En effet, le modèle compact de l’iPhone 12 devra se contenter d’une recharge MagSafe de 12 W, contre 15W sur iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Certes, cette puissance de 12W reste toutefois supérieure aux 7,5W offerts par un chargeur sans fil Qi standard. Pour rappel, l’iPhone 12 mini va présenter les mêmes caractéristiques techniques que l’iPhone 12. La puce A14 Bionic d’Apple sera de la partie, tout comme le double capteur photo, la compatibilité 5G, et une dalle OLED Super Retina XDR 5,4″ avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

L’iPhone 12 mini sera proposé à partir de 809 € en France dans sa version 64 Go et ce dès le 6 novembre 2020, date d’ouverture des pré-commandes. Par les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max sont de retour à la vente après une courte pénurie… Pour rappel, l’iPhone 12 pourrait également abriter un système de recharge inversée, comme en atteste un document envoyé par Apple au FFC, la Commission fédérale des communications américaines.

Dans ce dossier envoyé par la marque à la pomme, on peut notamment lire que « les iPhone de 2020 proposent également une charge WPT (Wireless Power Transfer) à 360 KHz pour recharger des accessoires. L’unique accessoire qui peut être chargé par un iPhone est un potentiel futur accessoire Apple ». Les prochains AirPods pourraient être les premiers appareils Apple à profiter de la recharge inversée sans fil.

Source : Presse Citron