iPhone 12 : les smartphones Android enterrent Apple sur les débits 5G

Comme vous le savez peut-être, la 5G est devenue une réalité en France depuis le 18 novembre 2020. Bien entendu, les constructeurs n’ont pas attendu l’arrivée de la nouvelle génération de réseau mobile dans l’Hexagone pour proposer des smartphones compatibles 5G. Si Samsung propose une compatibilité 5G depuis les Galaxy S20, Apple a rejoint le bal avec le lancement de l’iPhone 12 en octobre 2020.

Les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max sont tous compatibles avec la 5G. Seulement, ce n’est pas tout de proposer une compatibilité 5G, il faut également afficher des débits moyens décents. Voilà pourquoi OpenSignal, une entreprise britannique spécialisée « dans la quantification de l’expérience du réseau mobile », a décidé d’analyser les performances de plusieurs smartphones compatibles 5G.

Apple a encore des progrès à faire

Ainsi et selon les chiffres obtenus, l’iPhone 12 ne rentre même pas dans le TOP 25. Sans surprise, la première place est occupée par Samsung et son Galaxy S21, qui offre un débit de 56 Mb/s. On retrouve ensuite sur le podium le TCL Revvl 5G avec 48,9 Mb/s, suivi par le OnePlus 8T avec 49,3 Mb/s. En regardant le classement établi par OpenSignal, on note une certaine hégémonie des smartphones Samsung. En effet, on retrouve pas moins de 15 smartphones estampillés Samsung dans ce TOP 25 !

L’iPhone 12 fait pâle figure par rapport aux performances du Galaxy S21, avec un débit moyen 5G de 29,6 Mb/s. La situation est légèrement meilleure chez les autres modèles :

iPhone 12 mini : 32,9 Mb/s

iPhone 12 Pro : 36,9 Mb/s

iPhone 12 Pro Max : 36,2 MB/s

D’après Ian Fogg, directeur de cette étude pour le compte d’OpenSignal, Apple paie ici son inexpérience avec le réseau 5G. Il faut dire que Samsung et d’autres constructeurs de smartphones Android ont pris le train en marche bien plus tôt, avec déjà une génération de smartphones compatibles 5G à leur actif. Les différentes optimisations apportées depuis ces deux dernières années ont permis aux constructeurs d’offrir de meilleurs débits 5G.

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’Apple rattrape son retard avec l’intégration de la puce Snapdragon X60 sur les prochains iPhone 13, dont la présentation pourrait avoir lieu en septembre 2021. Si vous vous demandez ce qu’est la 5G, ce qu’elle apporte, ou s’il faut investir dès maintenant dans un smartphone compatible, retrouvez notre article consacré à la 5G juste ici !

Source : OpenSignal