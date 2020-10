iPhone 12 : écran 60 Hz, encoche, design inchangé, pas de chargeur, Apple fait fort

Apple a tenu hier sa Keynote dédié à l’iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Max. Si les modèles haut de gamme peuvent séduire les professionnels de la photo et de la vidéo, l’iPhone 12 nous confirme encore une fois qu’il fait bon vivre sur Android.

Comme le savez probablement, Apple a tenu ce mardi 13 octobre 2020 une nouvelle Keynote cette fois-ci dédiée à la présentation en fanfare des iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Les deux derniers modèles haut de gamme, proposés à partir de 1159 € et de 1259 €, pourront séduire les professionnels de la vidéo et de la photo.

Avec un quadruple capteur photo à l’arrière, composé d’un capteur grand-angle principal de 12 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP, d’un téléobjectif (pour améliorer la qualité des zoom optique et numérique) et du fameux scanner Lidar 3D (un capteur TOF pour la profondeur de champ), les vidéastes et photographes qui ne sont pas très regardants sur la dépense pourront s’en donner à cœur joie.

Néanmoins, cette présentation de l’iPhone 12 nous a toutefois permis de réaliser quelque chose de capital : on est plutôt bien sur Android, non ? Malgré une mise en scène tape-à-l’œil comme Apple en a le secret, cette Keynote n’a pas pu dissimuler le fait que les avancées sur cette iPhone 12 sont mineures. Hormis la compatibilité 5G qui fait enfin son arrivée (il était temps), on se demande quand est-ce qu’Apple va se décider à prendre le train de la modernité.

Un design toujours vieillot et pas d’écran 120 Hz

Prenons le design : on retrouve une fois encore ces bordures particulièrement épaisses, et cette encoche proéminente au-dessus de l’écran, qui abrite les capteurs 3D de Face iD, le système de reconnaissance faciale du constructeur. Seulement, quand on regarde un Xiaomi Mi 10 Pro ou un OnePlus 8 Pro, avec leur écran borderless, leur ratio corps-écran supérieur à 95%, et leur simple goutte d’eau en lieu et place d’une gigantesque encoche, difficile de trouver des qualités au design de l’iPhone 12.

À cela, il faut rajouter d’autres mauvaises surprises réservées par la firme de Cupertino. Tandis que les constructeurs de smartphones Android commencent à démocratiser doucement, mais sûrement les écrans 120 Hz sur leurs appareils, comme Samsung avec le Galaxy S20 Ultra par exemple, les acheteurs d’iPhone 12, 12 mini mais aussi de 12 Pro et 12 Pro Max devront se contenter d’une dalle OLED Super Retina XDR dotée d’une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz seulement.

Apple s’est d’ailleurs récemment expliqué à ce sujet. Le constructeur affirme qu’il devait faire un choix entre la 5G et les 120 Hz et que l’installation des deux technologies était impossible, sous peine de réduire drastiquement l’autonomie du smartphone. On ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire devant cette explication, lorsque l’on sait que la concurrence, comme Samsung avec le Note 20 Ultra 5G, propose sans peine les deux fonctionnalités… Apple aurait très bien pu intégrer ces technologies et laisser les utilisateurs les activer/désactiver à l’envie.

La polémique autour de l’absence de chargeur

Enfin, cerise sur le gâteau, Apple ne fournira pas de chargeur avec ces iPhone 12. En effet, vous trouverez dans la boite le smartphone, un câble Lightning vers USB Type-C et c’est tout… Selon Apple, deux milliards de chargeurs sont actuellement en circulation dans le monde, et de fait le constructeur estime que les futurs acheteurs de l’iPhone 12 ont tous déjà un chargeur en leur possession.

La marque à la pomme justifie ce choix comme une mesure écologique (et économique aussi il ne faut pas se leurrer). En choisissant de ne pas inclure de chargeur, Apple peut réduire la taille des boites, et peut ainsi remplir les palettes des camions de livraison avec 70% de smartphones en plus. Si l’argument est valable, reste que les nouveaux acheteurs devront donc passer encore une fois à la caisse, en achetant un chargeur auprès d’un constructeur tiers ou bien directement sur la boutique officielle d’Apple, moyennant 25 €.

Vous l’aurez compris, de nombreux points ternissent le tableau. Êtes-vous tout de même intéressé par l’iPhone 12 ? Dites-le-nous dans les commentaires.