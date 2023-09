iPager : l’incroyable invention de Google qui énerve Apple !

Vous connaissez l’iPager ? C’est le dernier produit lancé par Google : un terminal de messagerie sans cryptage de bout en bout (E2EE), avec des partages de médias pixélisés, des conversations de groupes instables… Non, ça ne vous dit rien ? C’est normal !

En réalité, ce (faux) produit est au cœur de la dernière campagne de Google, via sa chaîne Youtube Android. Au travers de cet objet des plus obsolètes, la marque dénonce la faible qualité du standard de communication SMS face à son potentiel successeur, la messagerie RCS. Dans une vidéo des plus léchées, l’entreprise liste tous les défauts du SMS en incitant le spectateur à mettre de la pression sur Apple, au travers du hashtag #GetTheMessage. Son but : inciter l’entreprise à la pomme à franchir le pas pour adopter le RCS.

Parce que oui, Apple fait la sourde oreille depuis des années, refusant obstinément d’intégrer à son écosystème la messagerie RCS pour communiquer avec les terminaux Android. Google, souhaitant se séparer du standard SMS et en attente d’un geste d’Apple, a d’ailleurs récemment décidé d’arrêter l’attente et d’intégrer malgré tout la messagerie RCS à l’écosystème Android.

We’re not asking Apple to make iMessage available on Android. We’re asking Apple to support the industry standard for modern messaging (RCS) in iMessage, just as they support the older SMS / MMS standards.

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) January 10, 2022