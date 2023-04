IP68, IP53 : quel est l’indice de protection de votre téléphone ?

Quels sont les différents IP ?

L’indice de protection du matériel, connu sous le signe IP, est une notation qui permet d’identifier le niveau de résistance d’un matériel face aux solides et aux liquides. Sa construction est simple : le premier chiffre représente sa protection face aux corps solides, de 1 à 6, le second face aux liquides, de 1 à 8.

Pour faire simple, dans les deux cas, un indice de 0 représente une absence totale de protection. Un indice de 6X signifie que l’appareil est étanche à la poussière. Un indice de X8 indique une protection contre l’immersion prolongée. Ces indices sont déterminés par l’IEC, International Electrotechnical Commission, qui fixe les standards internationaux en la matière.

À quels liquides cet indice s’applique ?

La résistance de votre smartphone, affichée via l’Indice de Protection, dépend donc d’une classification pensée pour un usage courant. Cela signifie que pour les liquides, il s’agit d’une résistance à l’eau douce. Bières, eau salée, ou encore café, autant de liquides contre lesquels votre appareil n’aura pas de résistance spécifique.

S’il tombe dans l’eau douce, par ailleurs, et ce quel que soit son niveau de protection, gardez en tête quelques gestes utiles pour limiter la casse. Cela peut s’avérer intéressant en cas de plongeon intempestif ou après une averse particulièrement fournie.

Quelle différence entre IP67 et IP68 ?

Maintenant que vous comprenez le fonctionnement de la norme IP, vous aurez compris que les indices 67 et 68 sont parmi les plus hauts possibles. Cela indique ainsi une étanchéité à la poussière ainsi qu’une résistance à l’immersion et à l’immersion prolongée. Attention, cela ne signifie pas que vous pouvez aller nager avec votre smartphone ! Les tests d’IP sont réalisés en laboratoire, dans des conditions neutres ; un appareil pourrait se retrouver plus vite en difficulté dans une piscine chlorée ou encore dans l’eau salée de la mer !

Voilà, vous en savez plus sur l’Indice de Protection. Bon, il faut savoir qu’avec le temps, l’étanchéité de votre portable s’amenuise, avec l’usure et les chutes. Alors, pour garder un œil sur le niveau de protection de votre appareil, n’hésitez pas à tester l’étanchéité du mobile grâce à cette application.