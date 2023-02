IP étrangère, chiffrement, serveurs, anonymat : quel VPN vous convient ?

Vous désirez opter pour un VPN, mais vous êtes découragé par l’offre pléthorique dans ce secteur ? Il faut dire qu’il y a énormément de marques avec souvent les mêmes arguments qui reviennent. Pourtant il existe quelques différences entre elles. Nous avons donc pris quatre des VPN les plus connus du marché pour vous faire une petite liste de leurs points forts et de leurs points faibles.

Un VPN permet de protéger sa connexion en la chiffrant, de contourner les blocages de sites et la censure, d’emprunter une IP étrangère et de faire ça sur tous vos appareils. Souvent les VPN mettent les mêmes arguments en avant : aucune conservation des journaux de connexion, audit indépendant, chiffrement AES 256 bits, « kill switch », liste blanche, des tonnes d’appareils compatibles, etc. Pour ces derniers points, ils se ressemblent tous plus ou moins. Attaquons maintenant ce qui fait leurs différences…

NordVPN : le plus connu !

C’est le king, « el numero uno ». Au moins au niveau du marketing. Il est là depuis longtemps et c’est celui auquel on pense quand on pense « VPN ». Il propose des serveurs rapides, une interface simple et surtout un service après vente nickel. Techniquement il est aussi un peu au-dessus du lot grâce à ses serveurs Tor (qui ajoutent une couche de chiffrement à l’ensemble). Sa capacité Double-VPN est un peu superflue, mais elle a le mérite d’exister. Par contre, au niveau du prix : ça pique.

On est à 4,19 €/mois pour le forfait Essentiel (100,65 € par an avec un bloqueur de pub et l’antivirus) et à 6,69 €/mois pour l’offre Ultime (160,56 € avec le gestionnaire de mot de passe, le scanner de vulnérabilité et un cloud chiffré de 1 To).

CyberGhost : le plus discret ?

CyberGhost c’est l’outsider, le chien dans le jeu de quilles. Il propose à peu près la même interface que NordVPN et compte des serveurs spécialisés dans le téléchargement et le stream TV (pour le foot, la Formule 1, etc.) C’est le VPN qui propose le plus de pays différents (91 destinations !), mais encore faut-il avoir besoin d’un VPN au Cambodge ou à Panama. La force de CyberGhost c’est sa politique de conservation de journaux de connexion (ou log en anglais). La compagnie n’est pas dans un paradis fiscal, mais en Roumanie et donc en UE. Non seulement vos données sont protégées par le RGPD, mais CyberGhost rejette systématiquement les demandes de renseignements concernant ses clients.

CyberGhost est aussi le VPN le moins cher du moment : un abonnement de 2 ans coûte 56,94 €, mais vous avez en plus 2 mois gratuits : cela fait 2,19 €/mois sur 26 mois.

Surfshark : une fonctionnalité inédite…

Encore un outsider ! Surfshark propose aussi la fonction double VPN (MultiHop) et des serveurs qui fonctionnent avec Tor, mais la fonctionnalité qui nous plaît le plus chez eux c’est son usurpation de localisation GPS sur mobile : si votre IP est à Chypre, votre position GPS l’est aussi ! C’est tout à fait légal et cela permet d’éviter que les applis qui demandent d’avoir accès à votre GPS ne puissent pas accéder à l’endroit où vous vous trouvez. Surfshark est aussi le seul à proposer un navigateur avec un mode « super incognito ».

Chez Surfshark, les prix sont aussi très bas avec une offre de 2 ans (+2 mois gratuits) à 59,76 € ce qui revient à payer 2,30 €/mois.

ProtonVPN : le plus complet ?

ProtonVPN est celui qui est le plus plébiscité par les professionnels. Basé en Suisse, il propose une offre conjointe avec le service de messagerie chiffré ProtonVPN et un système baptisé SecureCore. Il s’agit d’une connexion ultra sécurisée qui fait passer votre trafic par des pays choisis avec soin puisqu’ils sont situés dans des endroits avec des législations très strictes au niveau de la protection de la vie privée : la Suisse, la Suède et l’Islande.

Il existe plusieurs formules, mais celle qui a retenu notre attention c’est l’offre 24 mois VPN Plus avec 1 Go de stockage, une adresse ProtonMail, le calendrier et un VPN qui fonctionne avec Tor, elle est à 4,99 €/mois. La formule Unlimited est largement mieux (500 Go, 15 adresses) mais elle coûte 7,99 €/mois.