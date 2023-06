IP dédiée : la nouvelle fonctionnalité incontournable du VPN Surfshark

Surfshark, fournisseur de services VPN, vient d’annoncer le lancement d’une toute nouvelle fonctionnalité. À compter du 8 juin, les utilisateurs peuvent choisir entre une adresse IP standard ou une adresse IP dédiée. Une option qui vient renforcer la sécurité et la fiabilité des services de Surfshark.

Lorsque vous utilisez un VPN, la plupart du temps une adresse IP partagée entre plusieurs utilisateurs vous est attribuée. Cela peut impacter la fiabilité et la sécurité des services. C’est là que la solution d’adresse dédiée par Surfshark entre en jeu.

Pourquoi utiliser une adresse IP dédiée ?

Avec cette solution, vous bénéficiez d’une identification stable, fiable et vous évitant les risques de blocage liés à une IP partagée. En effet, vous ne subissez plus les conséquences des actions d’autres utilisateurs en étant le seul usager de votre adresse. Enfin, une adresse IP dédiée réduit le nombre de demandes sur un CAPTCHA, limitant ainsi le risque d’être considéré comme un robot par la sécurité d’un site. Plutôt pratique, et le tout sans impact sur la vitesse de votre VPN.

Comment activer son adresse IP dédiée Surfshark ?

Pour accéder à l’adresse IP dédiée de Surfshark, rien de plus simple. Une fois votre compte créé, rendez-vous sur l’interface utilisateur :

Depuis le site ou l’application VPN Surfshark, rendez-vous sur votre tableau de bord

Ouvrez le menu latéral et ouvrez l’onglet VPN

Accédez à la section IP dédiée

Sélectionnez l’emplacement pour votre adresse IP dédiée

Une fois cela fait, cliquez sur Activer

À tout moment, depuis cet espace, vous pouvez modifier les paramètres de votre adresse ou supprimer ses informations en cliquant sur Paramètres

Pour l’instant, Surfshark propose 6 emplacements pour votre adresse IP dédiée, qui seront bientôt enrichis par de nouvelles zones :

Los Angeles, USA

New York, USA

Dallas, USA

San José, USA

Londres, Royaume-Uni

Amsterdam, Pays-Bas

Les prochaines localisations sont Hong Kong, Tokyo, Francfort, Milan, puis Johannesburg, Sydney, Toronto et Paris. Pour choisir le meilleur emplacement pour votre VPN, prenez en considération votre emplacement physique ainsi que l’usage prévu. Par exemple, pour accéder au catalogue étendu de Netflix, le choix idéal sera un choix aux États-Unis.

Les autres avantages de Surfshark

Vous ne le savez peut-être pas, mais Surfshark fait ce que les autres VPN ne font pas ! On pourrait croire que VPN=VPN, mais Surfshark ajoute quelques fonctionnalités très sympas comme l’usurpation de position GPS, le double VPN à la carte et un navigateur incognito. Le plus beau c’est que toutes ces options sont proposées à seulement 2,05 €/mois alors que les concurrents sont bien au-dessus de ces tarifs (NordVPN coûte par exemple 5,99 € pour une offre moins riche)…

Plus fort l’offre Surfshark One propose en plus du VPN un antivirus maison aussi bien sur PC, Mac que sur mobile. À seulement 3,98 €/mois, ce serait dommage de passer à côté !