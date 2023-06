iOS vs Android : miser sur la sécurité pour doubler Google ?

Alors qu’iOS 17 approche de sa version finale, prévue pour septembre 2023, Apple prépare l’arrivée de cette nouvelle version en mettant à jour ses principaux logiciels, dont Safari. Le navigateur de Cupertino a ainsi bénéficié d’une récente refonte graphique, combinée à des ajouts sur le plan de la sécurité et de la confidentialité.

Ainsi, Safari protège désormais l’utilisateur contre les liens intégrants des trackers dans les mails et messages, empêchant notamment les communications sponsorisées de générer des statistiques contre votre gré.

Apple unveils powerful new #privacy and security features!

Link Tracking Protection in Mail, Messages, and Safari's private mode now automatically removes tracking parameters in URLs.

— The Hacker News (@TheHackersNews) June 12, 2023