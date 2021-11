Investissement en ligne : ne cédez pas aux chants des sirènes !

Terminé le temps de la Bourse de papa avec des ordres à passer au téléphone à un vieux monsieur dans un costume trop grand. Internet a révolutionné les investissements : tout se fait en ligne, rapidement et avec le moins d’intermédiaires possible. Il n’y a même plus besoin d’être devant son ordinateur puisque des applications mobiles comme celle d’eToro par exemple permettent d’acheter des actions ou des matières premières depuis son smartphone. Ce type d’appli est aussi très convivial avec des interfaces claires, des conseils en investissement, une partie de trading social et la possibilité de parrainer des amis : on est loin des graphiques barbares, des chiffres qui défilent à toute vitesse et du jargon élitiste.

Le phénomène des cryptos

Les cryptos ont aussi accéléré les choses puisque ce marché ne dort jamais, à l’inverse des valeurs du CAC40 ou du NASDAQ. Pour les vétérans de la finance ou les débutants qui veulent investir dans autre chose qu’un Livret A, il faut parfois passer par des guides ou des sites de références comme https://investir-sur-internet.com/ par exemple.

Avec l’explosion de la valeur du Bitcoin, les nouveaux arrivants espèrent trouver la nouvelle poule aux œufs d’or sur un marché très concurrentiel. Entre les projets sérieux misant sur les « smart contracts » comme Solana ou Polkadot (+2000% en 8 mois) et les “shitcoins” avec des chiffres fous, mais qui risquent bien de se dégonfler comme un soufflé lorsque l’engouement sera passé, il n’est pas aisé pour le débutant de se faire un avis. Et que dire du secteur des NFT, très prometteur, mais difficile à cerner pour le quidam… Il faut dire qu’il est parfois difficile de différencier le vrai du faux dans un monde où les véritables opportunités côtoient les fausses bonnes idées… Quand ce ne sont pas tout bonnement des escroqueries.

Un ignorant est parfois aussi dangereux qu’un menteur…

Car dès qu’il y a de l’argent à se faire, il est plus facile de prendre celui des autres directement ou indirectement. Entre les fakes news financières, les projets qui n’aboutissent pas ou les pyramides de Ponzi déguisées en blockchain comme BitConnect, il y a de quoi faire pour les arnaqueurs. Attention aussi aux influenceurs sur YouTube ou Instagram qui vous promettent des rendements avec des pourcentages fantaisistes. Même s’ils sont connus et malgré ce qu’ils disent, il ne sont pas dans le même bateau que vous. Eux se font payer pour promouvoir un système. La plupart d’entre eux ne maîtrisent pas du tout le sujet et il sera bien compliqué de se retourner contre eux puisqu’ils habitent tous à Dubaï… Pas folle la guêpe.