Interview : « Aujourd’hui, Quitoque est le Panier à Cuisiner préféré des Français »

Quitoque part d’une idée simple : les Français veulent cuisiner, mais ne savent pas toujours quoi faire, manquent d’idées et ont de moins en moins de temps pour faire des commissions qui sortent des sentiers battus. L’appli propose alors des idées de recettes avec la livraison des ingrédients à domicile…

Interview de Céline Nguyen – Cofondatrice de Quitoque

Quitoque c’est un concept très sympa, mais est ce que c’est disponible partout en France ?

Oui, nous livrons partout en France, sauf certaines îles.

Comment se passent les livraisons ? On peut résilier facilement ?

Nous vous livrons chaque semaine, ou seulement de temps en temps, c’est à vous de choisir. Par défaut, nous prévoyons une livraison pour vous chaque semaine, que vous pouvez mettre en pause depuis votre espace client en un clic. Et comme les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, vous pouvez également changer l’adresse de livraison, le nombre de personnes et de recettes d’une semaine sur l’autre.

Pour résilier, là encore, vous pouvez le faire en quelques clics depuis votre espace client.

Combien de personnes travaillent pour Quitoque ?

Aujourd’hui, Quitoque compte environ 120 collaborateurs.

Etienne et Céline sont-ils bien réels ? Vous pouvez raconter l’histoire un peu ?

Bien sûr ! En 2015, Etienne, Grégoire et moi constatons que les Français veulent se remettre aux fourneaux… mais n’ont pas le temps d’imaginer de nouvelles recettes et de dénicher les bons produits. Nous décidons donc de lancer leur concept innovant de panier à cuisiner : un panier avec des fiches-recettes et tous les ingrédients pour les réaliser soi-même.

Aujourd’hui, Quitoque est le Panier à Cuisiner préféré des Français*, et livre 150 000 repas par semaine pour leur permettre de manger plus varié et plus responsable, sans même y penser.

*Sondage en ligne réalisé par BVA auprès d’un échantillon de 1032 individus, représentatif de la population française

Comment se passe l’élaboration des recettes ?

Avec mon équipe Miam, nous imaginons chaque semaine 18 nouvelles recettes, pensées pour satisfaire un maximum de palais et de régimes alimentaires.

Ces recettes sont créées à partir de fruits et légumes 100% de saison, en fonction de ce que l’on sait des goûts de nos clients et de manière à toujours leur faire découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles techniques.

Vous proposez des recettes pour les possesseurs de robot Moulinex Companion et Vowerk Thermomix. C’est un partenariat ? C’est indispensable ou c’est juste un plus ?

Cette option permet à nos clients disposant de ces robots d’avoir à disposition les recettes adaptées. C’est un plus pour leur faciliter les choses, ce n’est pas une obligation pour les clients.

De loin, comme ça, on pourrait croire à un concept de bobo cette appli, mais c’est autre chose n’est-ce pas ? Les recettes sont disponibles sur le site et sans payer… Il y a vraiment une inspiration derrière, non ?

Quitoque s’adresse à tous ceux qui souhaitent se remettre aux fourneaux, et notre clientèle est très variée : les clients les plus jeunes ont une vingtaine d’années, les plus âgés autour de 70 ans… Aujourd’hui, 58% de nos clients vivent en régions.

Les recettes sont en effet accessibles sur le site, car ce que nos clients viennent chercher chez nous, c’est une expérience complète : un large choix de recettes renouvelées chaque semaine, la livraison directement chez eux de tous les produits frais et de qualité et des fiches-recettes détaillées…