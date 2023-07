Intel se retire du marché des NUC et laisse le champ libre à la concurrence

La société Intel ne fait pas seulement des processeurs puisqu’elle a lancé en 2012 sa gamme de Mini-PC Next Unit Computing (NUC) avec l’idée de fabriquer des systèmes PC suffisamment petits pour tenir dans la paume de la main, mais assez puissants pour gérer l’informatique de bureau au quotidien. Bien que plusieurs modèles NUC soient encore des best-sellers sur le marché, Intel a choisi de se retirer de cette activité à la surprise générale.

Intel jette l’éponge

Dans un communiqué la compagnie explique : « Nous avons décidé d’arrêter l’investissement direct dans l’activité Next Unit of Compute (NUC) et d’orienter notre stratégie pour permettre à nos partenaires de l’écosystème de poursuivre l’innovation et la croissance du NUC. Cette décision n’aura pas d’impact sur le reste des activités Client Computing Group (CCG) ou Network and Edge Computing (NEX) d’Intel. En outre, nous travaillons avec nos partenaires et nos clients pour assurer une transition en douceur et le respect de tous nos engagements actuels – y compris le support continu des produits NUC actuellement sur le marché ». Intel va donc continuer de supporter ses produits, mais ne produira plus d’appareils neufs. Heureusement il existe des alternatives comme les Mini-PC Geekom…

Geekom : la relève ?

Le Geekom Mini IT12 est par exemple identique à un NUC 12 Pro Wall Street Canyon à bien des égards. Les deux mini PC ont la même forme et la même taille. Mais contrairement au NUC 12 Pro, qui est équipé de processeurs Core-P, Geekom permet aux consommateurs de choisir des processeurs Core-H 45W plus puissants. Le Geekom Mini IT12 est également impressionnant en termes de connectivité. Il est équipé de deux ports USB4 40 Gbps, de trois ports USB 3.2 Gen2, d’un port USB 2.0, de deux ports HDMI 2.0, d’un port Ethernet 2.5 Gbps et d’une prise audio 3.5mm.

Le mini PC prend en charge trois disques durs et peut diffuser des vidéos sur quatre écrans simultanément. Le coût est aussi plus intéressant puisque les Mini-PC Geekom, tout en offrant le même ensemble de fonctionnalités et des performances équivalentes, sont environ 30% moins chers que leurs homologues Intel. Par exemple, le Mini IT12 avec Core i5-1240P, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD se vend 519 €, alors que le NUC 12 Pro avec la même fiche technique est encore vendu à 639 €. Dernièrement nous avons testé les Geekom AS 6 et Geekom Mini IT11 et nous avons été impressionnés par leurs performances et leur prix.