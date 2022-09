Installer une appli Android sur Windows 11 ? C’est enfin possible ! Voici comment…

Un lancement dans plus de 30 pays ?

Microsoft a annoncé l’intégration des applications Android disponibles sur l’Amazon App Store dans la dernière version de son OS (Windows 11) .

Les premiers tests réalisés aux États-Unis, puis ensuite au Japon, avaient suscité un vif intérêt de la part des utilisateurs de Windows 11, d’autant que les applications Android sont en plus alimentées par un sous-système Windows compatible avec les appareils Android. La dernière version offre des performances époustouflantes, avec une amélioration graphique, une intégration des vidéos protégées par un accès DRM et une amélioration de l’interaction avec les dispositifs de saisie (souris, écran tactile ou clavier).

Les utilisateurs de plus de 30 pays vont pouvoir profiter de cette nouvelle fonctionnalité. La France est bien sûr incluse dans la liste, ainsi que d’autres pays comme le Canada, les États-Unis d’Amérique, l’Espagne, le Japon et bien d’autres encore. On s’attend bien sûr à un élargissement de l’offre commerciale au courant des prochains mois, d’autant que l’Amazon App Store est déjà disponible dans plus de 200 pays.

Il était toujours très frustrant de ne pas pouvoir jouer à son jeu Android favori ou bien de ne pas pouvoir profiter d’une application directement sur son ordinateur de bureau. Avec cette intégration, on doit s’attendre à de nouvelles fonctionnalités dans le courant des prochains mois. L’entreprise de Bill Gates cherche très certainement à rattraper son retard dans le développement mobile face à ses principaux concurrents sur ce segment de marché : Google et Apple.

La prise en charge du catalogue Play Store pour bientôt ?

À l’heure actuelle, l’équipe de développement en charge de Windows 11 se contente d’intégrer exclusivement les applications Android en provenance du catalogue Amazon App Store. Il n’est pas encore question d’intégrer les applications Android disponibles sur le Play Store, mais cela pourrait très certainement être le cas dans quelques mois. C’est plutôt dommage, car en fin de compte ce catalogue ne dispose que de 480 000 applications mobiles, tandis que son principal concurrent en propose plus de 2,65 millions. Vous ne trouverez donc pas forcément votre bonheur dans toutes les applications proposées, mais il vous sera néanmoins possible d’installer une application en téléchargeant et en installant simplement le fichier APK.

Bonus : Comment installer l’Amazon App Store sur Windows 11

Il faudra commencer par aller dans les paramètres de Windows 11 et d’installer la mise à jour 22H2 dans Windows Update. Cette dernière sera lancée par vague successive, il faudra peut-être patienter. Suivez ensuite les instructions de cette vidéo pour installer l’Amazon App Store…