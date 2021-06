Instagram x Pink Floyd : « Fuck you ! », la réponse de Roger Waters à Mark Zuckerberg

Intervenant dans le cadre d’un forum consacré à Julian Assange, le co-créateur du groupe Pink Floyd a révélé que Mark Zuckerberg l’avait approché pour utiliser la chanson « Another Brick in The Wall » pour une publicité Instagram.

« Fuck you ! », telle a été la réponse de Roger Waters.

L’ex-Pink Floyd n’aime ni Mark Zuckerberg, ni Facebook, ni Instagram et il l’a fait clairement savoir. C’est que le créateur de Facebook espérait semble t-il pouvoir utiliser la chanson « Another Brick in The Wall (Part 2) » pour une campagne promotionnelle louant les vertus d’Instagram (propriété de Facebook).

« C’est arrivé ce matin, avec l’offre d’une énorme, énorme somme d’argent. » a expliqué le musicien et compositeur, « Et la réponse est : Va te faire foutre. Pas question, putain. »

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo — La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021

Mais Waters n’est est pas resté là, déplorant la censure qui s’exerce sur les réseaux sociaux, notamment dans le cas de Julian Assange, il a noté que Facebook et Instagram voulaient être encore « plus grands et plus puissants qu’ils ne le sont déjà. »

« Je mentionne seulement cela parce que c’est un mouvement insidieux de leur part pour prendre le contrôle d’absolument tout. Je ne prendrai pas part à ces foutaises, Zuckerberg ! »

Poursuivant sur le créateur de Facebook, il a évoqué FaceMash, première création de Zuckerberg et ancêtre de Facebook dont la finalité était de noter les étudiantes en fonction de leur capital d’attraction physique « Zuckerberg était un petit con quand il notait les étudiantes. Être très riche ne change rien, il sera toujours un petit con ! »

Qui dit mieux ?

Et en bonus, voici la fameuse chanson qui ne servira donc pas de publicité à Instagram :