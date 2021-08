Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok : le classement des comptes les plus populaires

Les réseaux sociaux sont devenus un barème de popularité. Quand on aime une personnalité ou qu’elle suscite notre intérêt, l’un des réflexes est d’aller s’abonner à une de ses pages sur les réseaux sociaux. Alors quels sont les comptes et pages les plus suivis sur les réseaux sociaux dans le monde ?

Instagram

Les Anglais ont inventé le football. Pourtant aujourd’hui, cela fait plus de 50 ans que la Reine Elizabeth n’a pas vu son pays remporter une compétition internationale. Dommage d’inventer quelque chose et de se rendre compte que d’autres maîtrisent mieux notre invention. Pour Instagram, il n’en est rien. Le compte Instagram d’Instagram a la plus grande aura, et de très loin, avec 414 millions d’abonnés. Il met presque 100 millions d’abonnés dans la vue du footballeur portugais Cristiano Ronaldo et ses 328 millions d’abonnés ainsi que l’acteur américain Dwayne Johnson, encore plus loin avec 261 millions d’abonnés. En France, les personnalités les plus suivis montrent une domination sans partage du football qui représente sept des dix premiers. Le premier est évidemment Kylian Mbappé (56 millions) qui devance le PSG (48 millions) qui a bénéficié de l’arrivée de Lionel Messi pour gagner presque 10 millions d’abonnés et Paul Pogba (47 millions). Malgré ses pitreries Emmanuel Macron plafonne à 2,7 millions d’abonnés.

Instagram (414 millions)

Cristiano Ronaldo (328 millions)

Dwayne Johnson (262 millions)

Ariana Grande (259 millions)

Kylie Jenner (259 millions)

Facebook

Sur Instagram, en dehors du compte d’Instagram lui-même, il faut descendre à la douzième place et au magazine National Geographic pour trouver autre chose qu’une personnalité. Les célébrités sont bien moins à l’honneur dans le classement de Facebook où l’on retrouve beaucoup d’institutions, que ce soient des entreprises, des médias ou des plateformes numériques. Dans le top 10, la moitié des pages appartiennent à des institutions. Comme pour Instagram, on retrouve donc la page Facebook de Facebook avec 210 millions d’abonnés. Derrière, c’est Samsung qui truste la deuxième place devant l’inévitable Cristiano Ronaldo.

Facebook (210 millions)

Samsung (161 millions)

Cristiano Ronaldo (149 millions)

Mr Bean (128 millions)

CGTN (117 millions)

Shakira (114 millions)

Twitter

Fait rare pour un réseau social, c’est un homme politique qui truste la première place sur Twitter. Comptabilisant 130 millions de followers sur l’application du petit oiseau bleu, Barack Obama se place juste devant une autre star pourtant aux antipodes de l’ancien président : Justin Bieber (114 millions de followers). Les réseaux sociaux c’est la diversité ! Derrière cet étonnant duo, la chanteuse Katy Perry (109 millions) complète le podium. En France, David Guetta (20 millions) est loin devant Karim Benzema (13 millions) et le PSG (10 millions) qui a également vu son nombre de followers grimper en flèche depuis l’arrivée de Messi.

Barack Obama (130 millions)

Justin Bieber (114 millions)

Katy Perry (109 millions)

Rihanna (103 millions)

Cristiano Ronaldo (93 millions)

TikTok

TikTok est un petit nouveau parmi les réseaux sociaux. Quand on regarde ses plus gros influenceurs, le doute n’est pas permis. Contrairement aux trois plateformes évoquées précédemment, TikTok n’est pas dominé par de superstars médiatiques. La plateforme a ses propres stars. Charli d’Amelio est ainsi première du classement avec ses 119 millions d’abonnés à seulement 17 ans, devant Khabane Lame (84 millions) et Addison Rae (82 millions). Signe de la jeunesse de TikTok, aucune des personnalités du top 4 n’a plus de 25 ans. A la sixième place, la présence de Will Smith âgé de 52 ans, est d’ailleurs assez surprenante. En France, la reine de TikTok est Léa Elui Ginet et ses 15 millions d’abonnés.

Charli d’Amelio (119 millions)

Khabane Lame (84 millions)

Addison Rae (82 millions)

Bella Poarch (79 millions)

Zach King (63 millions)

Will Smith (61 millions)

YouTube

Sur YouTube, les premières places du classement sont occupées par de puissants producteurs de contenus. On retrouve ainsi en tête la chaîne YouTube de la société de production indienne T-series (190 millions) devant le média américain Cocomelon qui produit des vidéos d’animation et de comptines. En France, le classement reste sensiblement le même sur les dernières années. Il s’agit essentiellement de personnes produisant leur contenu de manière autonome et indépendante. On retrouve donc Squeezie (16 millions), Cyprien (14 millions) et Norman fait des vidéos (12 millions) sur le podium tricolore.

T-series (190 millions)

Cocomelon (117 millions)

SET India (112 millions)

Pew Die Pie (110 millions)

Kids Diana Show (82 millions)

