Instagram, TikTok… découvrez les apps les plus téléchargées fin 2021

Le dernier trimestre 2021 nous dévoile enfin quelles sont les applications les plus téléchargées sur nos téléphones mobiles sur la période. De quoi comprendre un peu plus les tendances.

2021 s’est terminée et il est l’heure de faire le bilan de son dernier quart toujours marqué par la pandémie de Covid-19 qui ne semble pas prête à disparaître. Si elle a en 2020 déjà bien aidé, par ses confinements successifs, certaines compagnies, comme Netflix ou Amazon, à faire exploser leurs chiffres d’affaire, on constate que les gros marchés des applications en ont été marqués à nouveau cette année. Petit tour d’horizon d’un monde qui change, mais pas entièrement.

Un quart de gloire pour Instagram

Le site Sensor Tower a en effet rendu son analyse du marché des applications pour le dernier quart de l’année 2021. Sur la période, ce ne sont pas moins de 36 milliards d’apps qui ont été téléchargées dans le monde. On peut voir que la tête du classement a changé puisque le grand gagnant est Instagram. Avec une hausse de ses téléchargements de 10% par rapport au quart précédent, elle signe son meilleur résultat depuis 2014 ! Elle se retrouve devant TikTok, la privant de la médaille d’or pour la première fois en deux ans ! Meta peut dormir tranquillement sur ses deux oreilles puisque Facebook, WhatsApp, Messenger et WhatsApp Business sont respectivement troisième, quatrième, septième et treizième du classement.

À noter dans ce top les hautes places tenues par des applications inconnues dans nos frontières comme Shopee, le Ebay asiatique venu de Singapour, ou Meesho, le Ali Express indien. Capcut, application de montage vidéo, se fait également une belle place avec plus de 70 millions de téléchargements entre octobre et décembre. Petite spécificité du classement européen, on y retrouve QR & Barcode Scanner à la dixième place avec plus de 11 millions de téléchargements. On dit « Merci qui ? ». Merci les pass sanitaires !

Classement mondial des téléchargements sur le Google Play Store

Classement mondial des téléchargements sur l’Apple App Store

Le classement des téléchargements sur le marché Apple doit leur faire un peu grincer les dents quand on voit le nombre d’applications de l’ennemi Google qui s’y trouve. YouTube, Google Maps, Gmail, Google, Google Chrome…De quoi attiser encore plus la rivalité entre les deux géants du numérique qui se tirent la bourre à longueur d’année.

Ça joue, là, ça joue !

Dans le classement des jeux les plus téléchargés, nous retrouvons encore et toujours le mastodonte Garena Free Fire. Le Battle Royale vietnamien écrase toute concurrence avec ses plus de 80 millions de téléchargements en trois mois. C’est deux fois plus que PUBG Mobile dont il s’inspire fortement. Une ressemblance un peu trop prononcée qui lui vaut d’ailleurs un procès pour plagiat de la part de Krafton, les papas de ce dernier.

Dans la série « Papy fait de la résistance », impossible de ne pas sourire en voyant que Subway Surfers est deuxième du classement et que Candy Crush s’invite à la quatrième place. Les deux jeux fêteront pourtant leurs dix ans en 2012 ! Comme quoi, quand vous tenez un concept accrocheur, il y aura toujours un public présent. Une preuve de plus s’il en fallait avec Roblox qui s’intercale entre les deux sur la troisième marche du podium.

S’il n’apparaît pas dans le classement mondial, à saluer tout de même les résultats de League of Legends : Wild Rift, premier du classement de l’App Store avec presque 16 millions d’installations sur les iPhone et les iPad. Après son succès sur les ordinateurs de salon, le jeu en ligne a donc un bel avenir devant lui sur les mobiles.