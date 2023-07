Instagram Threads : premier procès pour le réseau de Meta !

Pour rappel, Threads est un réseau social lancé par Meta, en lien direct avec Instagram. Son objectif est de proposer un environnement (très) similaire à Twitter, afin de capter les parts de marché du réseau social détenu par Elon Musk. Si pour l’heure Threads n’est pas disponible en Europe, vous pouvez tout de même l’utiliser avec cette astuce.

C’est un courrier qui va faire du bruit. Alex Spiro, avocat d’Elon Musk, aurait envoyé aux dirigeants du groupe Meta une lettre menaçant de procès l’entreprise. On y apprend ainsi que X Corp, propriétaire de Twitter, envisage une action en justice contre l’entreprise de Zuckerberg pour des soupçons de vol de secrets industriels.

Competition is fine, cheating is not

Il s’agirait, cependant, d’un vol teinté d’ironie. En effet, d’après le courrier, Twitter reproche à Meta d’avoir recruté d’anciens salariés du réseau social principalement pour acquérir leurs connaissances de la plateforme.

Des salariés revanchards ?

Mais pourquoi tant d’anciens ingénieurs de Twitter ont pu être recrutés pour le projet Threads ? La réponse est simple et tient en un seul mot : Musk. A son arrivée, le milliardaire s’est lancé dans une quête de licenciements massifs, justifiés soit par des raisons budgétaires, soit par caprice personnel. Cerise sur le gâteau, la plupart de ces vagues de renvois ont été suivies de séances de moqueries publiques par le patron de Twitter, à l’encontre de ses anciens employés. Un homme admirable, donc.

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you'll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023