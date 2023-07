Instagram Threads interdit en Union européenne ? Meta face au RGPD

Tout le monde déteste Elon Musk et Twitter… surtout sur Twitter. Comme quoi, le milliardaire est beau joueur et continue de faire respecter la liberté d’expression sur la plate-forme (même si ce n’est pas toujours évident). Il y a tant de « haters » qu’il y a forcément de la place pour un concurrent. Mastodon est trop confidentiel, Gettr est très marqué à droite alors Meta a eu une idée : sortir une application concurrente pour rafler la mise. Celle-ci s’appelle Threads et opère son grand lancement ce jeudi 6 juillet. Il suffit pour cela d’utiliser ses identifiants Instagram. Les différences avec Twitter sont infimes, mais l’appli ne devrait pas sortir sous nos latitudes…

Meta's Instagram #Threads, poised as the next Twitter rival, hits a roadblock in Europe over privacy concerns. Why? The app's extensive user data collection may not comply with EU's strict #privacy standards. Learn more: https://t.co/c01wh7E9Xh#technews #socialmedia — The Hacker News (@TheHackersNews) July 5, 2023

Interdit en Europe car trop curieux !

Le problème c’est que selon The Independant, Threads ne verra pas le jour dans les limites de l’Union européenne. En tout cas en l’état.

Pourquoi ?

Parce que RGPD.

Et oui ce règlement protège les citoyens de la collecte massive des données opérée par les géants du secteur. Sur la fiche de l’appli sur l’App Store (en utilisant une IP américaine), on peut voir que Threads peut récupérer tout un tas de données privées : vos achats, vos données médicales, vos contacts, votre historique de navigation, votre identité complète, votre localisation, votre identité, vos informations bancaires, etc.

Il faudrait donc que Threads se plie au RGPD, mais dans ce cas – sans avoir la possibilité de nous tracer pour nous vendre des voyages, des baskets ou du dentifrice – l’appli risque de ne pas être très rentable. Meta pourrait donc renoncer à lancer son appli chez nous. Bonne nouvelle pour ceux qui déteste Twitter, ils vont pouvoir continuer leur activité préférée : critiquer Twitter sur Twitter.