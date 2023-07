Instagram Threads : comment télécharger et installer le concurrent de Twitter ?

Alors que Twitter s’enfonce un peu plus tous les jours dans la tourmente, Meta, opportuniste, vient de sortir son réseau social Threads. Bon, pour l’instant, difficile d’y accéder, mais on vous explique comment l’installer sur votre smartphone en toute sécurité.

Zuckerberg et Musk, les deux Némésis de la scène des milliardaires, continuent de s’affronter. Sur le ring, bientôt, mais avant dans l’arène des réseaux sociaux. Le groupe Meta vient ainsi de lancer Threads, une version alternative de Twitter.

Qu’est-ce que Threads ?

Threads est une application portée par Instagram, du groupe Meta, qui tend a concurrencer très sérieusement Twitter. Depuis la prise de contrôle de l’oiseau bleu par Musk, Twitter a vu l’expérience utilisateur s’enfoncer dans les méandres tout en gardant une importante part de marché.

La faute à l’absence d’une concurrence sérieuse et fonctionnelle, illustrée par le (très) complexe Mastodon. Dans ce contexte, Zuckerberg a senti l’opportunité pour son groupe de lancer une alternative viable. Mais, pour l’heure, il semble que Threads n’ait pas convaincu.

Quand Threads sera accessible ?

L’application, qui est interconnectée à Instagram, a été lancée ce jeudi 6 juillet. Cependant, à cause de la quantité astronomique de données récupérées par Threads, la plateforme se voit pour l’heure bloquée en Europe. Pour l’heure, Meta a décidé de jouer la montre et de se pencher sur le cas de l’Union européenne plus tard.

Comment installer Threads sur son smartphone Android ?

Bon, vous l’aurez deviné, malgré le blocage de l’application en Europe, il est tout de même possible de l’obtenir, et ce, même si vous résidez dans l’Hexagone. Pour ce faire, plusieurs solutions s’offrent à vous. Passer via l’installation d’un fichier APK, soit via un VPN.

Télécharger l’APK de Threads

On ne vous conseille pas particulièrement cette option. Télécharger une application en dehors d’un store officiel peut représenter un danger pour votre smartphone. Cependant, si vous êtes certain de votre plateforme de téléchargement ainsi que de sa fiabilité, voici la marche à suivre :

Téléchargez l’APK depuis un site fiable.

Autorisez l’installation d’applications depuis des sources inconnues , depuis la section Sécurité de votre appareil.

, depuis la section Sécurité de votre appareil. Installez l’application en ouvrant le fichier APK.

Passer par un VPN

Une autre option, plus fiable, est de passer via un VPN. Si vous disposez de cet outil, voilà comment procéder :

Localisez-vous dans un pays bénéficiant de Threads, comme les États-Unis.

dans un pays bénéficiant de Threads, comme les États-Unis. Connectez-vous au Play Store ou à l’Apple Store et accédez à la page de l’application.

au Play Store ou à l’Apple Store et accédez à la page de l’application. Téléchargez l’application et connectez-vous.

En fonction de votre VPN et de votre localisation, l’accès pourra être instable, alors armez-vous de patience !

Pour l’instant ça fait des mèmes sur la mort de Twitter… On verra dans 1 mois.