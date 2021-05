Instagram sur Android : les photos moches c’est fini !

Il existe un mystère sur Instagram. En effet, pour une raison inconnue, les stories Instagram sont de meilleure qualité sur iPhone, plutôt que sur Android. Pour autant, de nombreux smartphones Android disposent de capteurs photo de très bonne facture, à l’instar du Xiaomi Mi 10T Pro par exemple. De fait, pourquoi le rendu est-il tellement différent entre les deux supports concernant les photos importées sur Instagram ?

Tout est une question d’optimisation et d’API, comme le révèlent nos confrères du site d’Android Central. En effet, sur iOS, les applications peuvent accéder aux algorithmes des capteurs photo de l’iPhone, de sorte que la qualité ne souffre d’aucune perte lors de l’import. C’était la botte secrète d’Apple : permettre aux applis d’accéder à 100% des capacités de l’appli photo de l’iPhone, et avoir la main sur de nombreux facteurs clés comme la taille et la compression des images.

Pour autant, ce système n’est pas inconnu à Android, bien au contraire. Google propose depuis de nombreuses années une API qui offre peu ou prou les mêmes services, à quelques détails près. Pour des questions de sécurité, Google avait choisi de limiter l’accès aux algorithmes des capteurs photos. Difficile de leur donner tort, quand on sait que de nombreuses applications infectées par des malwares sont souvent des applis pour de la retouche photo.

Une nouvelle API sur Android 12 pour améliorer les photos

Il faut rajouter à cela un conflit d’intérêts entre les constructeurs et les éditeurs d’applis. Samsung, Xiaomi et consorts préfèrent que les utilisateurs prennent des photos via l’application photo embarquée sur le smartphone, et non via une autre application (notamment pour récupérer vos données d’utilisation pour améliorer l’appli photo par exemple).

Néanmoins, Google a décidé de s’ouvrir davantage, avec le déploiement d’une nouvelle API baptisée Camera 2 sur Android 12, dont le déploiement est attendu vers le 18 mai sur les Google Pixel en priorité. Via cette nouvelle API, un développeur d’application pourra demander l’autorisation pour se connecter à l’appareil photo de votre smartphone, et de l’utiliser dans son appli sans avoir à écrire de code spécial. Grâce à cet accès simplifié, des applications comme Instagram pourront intégrer des fonctions réservées d’ordinaire à l’appli photo de votre smartphone, comme la compatibilité HDR, les photos en haute résolution, le mode portrait, ou encore le mode Nuit.

