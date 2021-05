Instagram se met aux messages chiffrés

D’après nos confrères du site Android Headlines, de nouvelles fonctionnalités dédiées à la sécurité vont débarquer prochainement sur Instagram. Le réseau social compte intégrer le chiffrement de bout en bout, comme sur WhatsApp et Telegram.

Facebook continue d’améliorer la formule d’Instagram, l’un de ses principaux réseaux sociaux. Alors qu’il est possible depuis peu de retrouver facilement une vidéo ou une image effacée, Facebook compte intégrer prochainement de nouvelles fonctionnalités dédiées à la sécurité et à la vie privée sur Instagram. C’est en tout cas ce que rapportent nos confrères du site Android Headlines.

Ces fonctionnalités, baptisées Safety Check et Encrypted Messaging, ont été repérées sur la dernière version bêta de l’application Android. En premier lieu, Safety Check se matérialisera comme un nouveau menu, accessible depuis la barre latérale. Ici, les utilisateurs retrouveront dans un seul et même endroit toutes les options de confidentialité proposées par l’appli. Jusqu’alors, elles étaient éparpillées et il fallait fouiner un peu dans les différents onglets pour mettre la main dessus.

Désormais et grâce à l’onglet Safety Check, les utilisateurs pourront facilement activer l’authentification à double facteur, choisir de masquer des commentaires vulgaires ou agressifs, déterminer les personnes autorisées à les contacter par message privé ou bien à les marquer sur des photos. Quant à la fonction Encrypted Messaging, elle va marquer une petite révolution pour Instagram.

Instagram veut se mettre au chiffrement de bout en bout

En effet, l’application compte proposer une messagerie chiffrée de bout en bout, à l’instar de ce que proposent WhatsApp, Telegram ou encore Signal. Le principal avantage du chiffrement de bout en bout est de garantir la sûreté et la confidentialité de vos conversations, dans le sens où seul votre destinataire est en mesure de déchiffrer votre message. Par extension, personne ne peut accéder aux clés cryptographiques nécessaires pour le déchiffrer. Ce système de communication est utilisé pour résister à toute tentative d’intrusion dans des conversations.

Comme le précise Android Headlines, le chiffrement de bout en bout s’appliquera uniquement aux messages, avant d’être appliqué aux conversations vidéo un peu plus tard. Pour l’heure, impossible de savoir quand ces deux fonctionnalités seront déployées et accessibles pour le grand public. Instagram travaille sur le chiffrement depuis plusieurs mois déjà, cette fonctionnalité ayant été repérée pour la première fois en février 2021. Pour rappel, les utilisateurs seront ravis d’apprendre que le rendu des photos importées sur Instagram via l’appli Android va nettement s’améliorer. Google travaille actuellement sur une nouvelle API qui permettra à l’application d’accéder directement aux algorithmes de l’appareil photo de votre smartphone.

