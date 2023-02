Instagram, Facebook, Twitter… Vous allez payer !

Tout a commencé avec Twitter

Il y a des moments dans la vie où quelques mois paraissent des années. Le rachat de Twitter par Musk en fait partie, tant il s’est passé de choses en si peu de temps. Depuis sa prise de fonction, le milliardaire aura donc tout fait : virer la moitié de ses équipes, créer un climat d’anxiété constant chez les restants, licencier (encore) des ingénieurs à cause de son manque de visibilité sur sa plateforme, transformer l’algorithme (pour être plus visible)…

Au milieu de tout cela, le patron de Tesla a lancé un nouveau concept. Faire payer la certification Twitter au travers de Twitter Blue. Pour une dizaine d’euros par mois, vous avez la possibilité de prétendre au badge bleu et de bénéficier de quelques fonctionnalités gadgets.

Meta veut faire payer la légitimité

Le truc avec les mauvaises idées, c’est qu’elles sont souvent contagieuses. Donc, après le lancement catastrophique de Twitter Blue (moins de 300 000 utilisateurs en 3 mois), l’idée d’un badge payant a fait des émules. Meta, toujours en embuscade pour copier les voisins, vient ainsi d’annoncer le lancement de Meta Verified. Pour douze dollars par mois, vous pouvez bénéficier d’un badge (bleu…) ainsi que d’un accès direct au service client.

JUST IN – Zuckerberg copies Twitter: $12 bucks per month to get verified and receive a blue badge. pic.twitter.com/QrNH9KGMVI — Disclose.tv (@disclosetv) February 19, 2023

Pour les analystes, si Meta doit penser à diversifier ses sources de revenus, ce nouveau produit ne devrait pas représenter plus de 2% du chiffre d’affaires de la société pour les 18 prochains mois. Encore un crash en perspective donc. Ces expérimentations de modèles économiques ont de quoi inquiéter, à la vue de l’état précaire de la bulle tech depuis plus d’un an.

La sécurité de vos données devient tarifée

Un autre point commun entre Twitter Blue et Meta Verified, c’est l’argument de la sécurité accrue. Meta semble ainsi se diriger vers une meilleure protection de compte une fois abonné à la version payante, pour Twitter, c’est carrément l’authentification à deux facteurs par SMS qui s’apprête à devenir réservée aux abonnés premiums.

Pour Twitter, si ces successions d’annonces tournent à la comédie, l’impact à court et moyen terme sera faible. Aucun concurrent majeur n’a su s’imposer sur le créneau de l’oiseau bleu, les utilisateurs paraissent rester malgré les polémiques. Pour Facebook cependant, le risque est plus grand. En perte de vitesse depuis plusieurs années, le réseau risque d’accélérer sa fin de course. N’oublions pas la célèbre phrase du réseau sur sa page de connexion : C’est gratuit, et ça le restera toujours…