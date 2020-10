Arnaque au permis de conduire sur Instagram !

« Code de la route favorable au bout de 24h directement sur ta boite mail ». La promesse est alléchante. Surréaliste et malhonnête, mais séduisante tout de même. L’annonce l’assure, pour 730 € seulement, vous pourrez obtenir le code de la route en une journée seulement. Au revoir les heures interminables passées à bûcher son code et à se prendre des vestes lors des premières sessions.

Comme vous pouvez en douter, tout cela n’est que du vent. Il s’agit d’arnaques bien huilées. En effet, pour garantir le plus de visibilité possible à ces annonces, les escrocs payent des publications sponsorisées. Cela permet de multiplier la diffusion de la publication et de toucher des utilisateurs qui ne sont pas abonnés aux comptes en question.

Cette pratique est interdite par les conditions d’utilisation d’Instagram, mais malgré tout, les publications sponsorisées frauduleuses sont légion. D’autant plus qu’en optant pour des publications sponso plutôt que des stories, les arnaqueurs s’assurent d’être vus par le plus grand nombre (pour voir des stories, il faut cliquer dessus, contrairement aux publications classiques).

Un nombre inquiétant de comptes frauduleux

De fait, il suffit de taper Permis ou Code de la route pour tomber sur une armée de comptes malhonnêtes. Cerise sur le gâteau, ces escroqueries occupent même les premières places du classement. Essayez par vous-même, vous verrez. « Codepermis 2020″, « codedelaroute48h » ou encore « permis_de_conduire_express » vous promettent d’obtenir le précieux sésame en un temps record.

Afin de séduire les utilisateurs, ces comptes Instagram affichent des prix défiant toute concurrence : 1000 ou 1200 € maximum pour un combo code + permis, certains allant même jusqu’à proposer le tout à 500 € via des « promos spécial confinement ». Sans surprise, les passeports, les cartes d’identité ou les visas français sont également proposés par d’autres comptes, à des tarifs imbattables.

Tout est fait pour séduire et détrousser la victime

Nos confrères du site Numerama ont pu s’entretenir avec l’une des victimes de ces comptes frauduleux. Attirée par une formule à 1500 € réglable en plusieurs fois pour le permis de conduire, elle fait les démarches pour procéder à la transaction. Avec un coût moyen situé entre 1800 € et 2200 € (selon le nombre d’heures de conduite et de tentatives à l’examen), ces tarifs sont particulièrement attractifs. Elle reconnaît avoir été naïve, bien consciente du fait que la manœuvre pouvait difficilement être légale.

Surtout que les escrocs derrière ces comptes font tout pour faciliter la transaction : une adresse mail, un numéro NEPH (numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé, un identifiant officiel attribué à chaque candidat au permis de conduire), une pièce d’identité, la somme d’argent requise et c’est plié. Évidemment, les propriétaires des comptes réclament une partie ou la totalité de la somme avant d’envoyer les documents. Des documents qui n’arriveront jamais, contrairement à votre argent, bel et bien encaissé par ces arnaqueurs.

Pour l’heure, Instagram ne semble pas avoir réalisé l’ampleur du problème, malgré l’assurance que le réseau social « travaille en collaboration avec les autorités afin de repérer et bloquer le plus rapidement possible ce genre de compte ». Cette collaboration ne semble pas très efficace à vrai dire.

