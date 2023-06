Insécurité : bienvenue dans les cités où Google ne va plus !

Lorsque Google Street View est sorti en 2007, le service a surpris son monde. C’était presque de la sorcellerie ! Imaginez voir n’importe quel endroit du globe sans avoir à se déplacer. Bien sûr, il n’y a pas de magie là-dedans, mais des Google Cars équipées d’appareil photo qui sillonnent les routes et scrutent patiemment les moindres recoins du globe. Certes, l’Afrique, la Chine, la Russie et le moyen orient sont pour l’instant exclus de l’équation, mais cela fait quand même un sacré paquet d’endroits.

Quartiers « sensibles »

Il y a pourtant des endroits où les voitures de Google refusent de passer : nos quartiers « sensibles ». Pas sensible comme « Oh non, nous sommes timides, ne nous photographiez pas SVP », mais sensible comme « Casse-toi d’ici t’as rien à faire chez nous ». La police utilise parfois Street View pour repérer le terrain avant une intervention, mais ici il s’agit plus de marquer son territoire. Il y a en effet des zones de non-droit en France où on ne peut pas circuler librement et où la police évite d’aller. Alors imaginez un chauffeur de Google Car…

Dernièrement une vidéo a fait parler d’elle sur Tiktok : on y voit une Google Car ayant toute les difficultés du monde à entrer dans une cité du 13e arrondissement de Marseille. Les clichés datant de 2020 sont ceux pris par la voiture et ils ont été compilés dans cette vidéo. Entre les barrages tenus par des dealers, les personnes en charge de la surveillance et les pièges tendus au malheureux véhicule, on se croirait dans une mauvaise série Netflix.

La sécurité prime…

Dans un article de 20 minutes, un chauffeur d’un concurrent de Street View témoigne : « On ne nous demande pas d’éviter certains endroits, dans notre cas, c’est nous qui décidons en fonction de la situation, nous assure-t-il. Ce qu’il faut retenir c’est que nous ne nous mettons pas en danger, si ça arrive, la sécurité prime ». Et dans les faits, on voit bien que les photos des quartiers sensibles sont plus anciennes que les autres. Dans la cité Félix Pyat, toujours à Marseille, les clichés datent de juin 2020 alors qu’autour, ils sont bien moins vieux (février 2023). On a même répertorié des endroits où les voitures de Google n’étaient pas passées depuis 2016… La France a peur ?