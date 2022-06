Indice de réparabilité : pour quoi faire ?

Vous avez déjà peut-être vu ce logo en forme de clé plate et cette note sur 10 déclinée dans plusieurs couleurs. On les trouve depuis plus d’un an sur les lave-linges à hublot, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs et les tondeuses à gazon électrique. À partir de novembre 2022, cet indice de réparabilité sera étendu aux autres types de lave-linges, aux lave-vaisselles, aux nettoyeur à haute pression et à tous les aspirateurs (filaire, sans fil et robot)

Les bons et les mauvais élèves

Il s’agit d’un moyen simple pour le consommateur de mesurer la capacité d’un produit à être réparé : plus la note est élevée et plus le produit peut facilement être réparé par vous même ou par des spécialistes comme CD Solution. À l’heure où le consommateur est de plus en plus inquiet de son empreinte négative sur l’environnement, cet indice de réparabilité est devenu un véritable argument commercial comme on peut le voir avec la marque de smartphone Fairphone qui propose depuis 2013 des appareils constitués de modules interchangeables. Le dernier né de la marque, le Fairphone 4 affiche un impressionant indice de réparabilité de 9,3/10. Bien loin du score de 4,5 que détient l’iPhone XR.

Les 5 critères…

Mais comment calcule-t-on cette note ? Selon 5 critères. Il faut que l’appareil propose une documentation technique complète, qu’il soit facilement démontable sans outil spécifique, que les pièces détachées soient disponibles sans coûter une fortune au détail (vous connaissez la fameuse “Au prix de la pièce, vous êtes mieux d’en racheter un neuf, ma bonne dame”) et un dernier critère lié à chaque produit (type de batterie, assistance, etc.) Au moment d’acheter un nouveau smartphone ou tout autre appareil, cet indice de réparabilité doit forcément entrer en compte si vous souhaitez rentabiliser votre achat.