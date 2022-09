INCROYABLE ! Ces 31 nouveaux émojis qui vont changer votre vie ! (ou pas)

Même si on en rigole parfois, rares sont les personnes qui n’utilisent pas d’émojis pour communiquer en 2022. Il faut dire qu’ils permettent souvent de clarifier le ton de nos messages et d’éviter certains malentendus. De plus en plus nombreux et inclusifs, nous aurons droit à de nouveaux dans les mois à venir. Tour d’horizon d’une sélection qui a le mérite d’élargir l’offre.

Comment proposer un émoji ?

Le Consortium Unicode est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de donner un nom et un code unique à chaque caractère. Il s’occupe aussi de coder les nouveaux émojis qui sont réclamé par formulaire sur son site. Chaque année, le consortium sélectionne de nouvelles émoticônes et font en sorte de les rendre compatible avec toutes une flopée de logiciels et plates-formes en ligne. Cette année, le Consortium Unicode a annoncé l’arrivée des 31 nouveaux émojis qui seront déployés lors la mise à jour Unicode 15.0. Il y en a pour tous les goûts même s’ils ne sont finalement pas si nombreux que ça.

Nous y retrouverons donc, entre autres, des cœurs rose, bleu et gris ainsi qu’une main qui pousse vers la droite ou vers la gauche. La faune s’agrandira en accueillant un élan, un âne, un oiseau noir, une méduse ou même une oie. La flore verra pousser une jacinthe, une racine de gingembre et une cosse de petit pois. Au rayon « tout venant » s’immisceront un peigne, un éventail, une flute et autres maracas. Toujours pas de poutine donc (le plat canadien, pas l’autre).

Cette mise à jour sera disponible entre octobre et décembre de cette année dans les applications Google. Il faudra attendre janvier 2023 au plus tôt pour les voir sur d’autres plateformes comme Facebook, Twitter ou encore l’OS d’Apple. Voilà qui nous laisse le temps de préparer un message qui nous permettra d’utiliser l’émoji « élan », ce qui n’est pas évident, ou « âne » ce qui sera plus aisé.