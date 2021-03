Incendie OVH : que s’est-il passé et quels sites ont été touchés ?

L’hébergeur OVH a été victime d’un incendie d’une grande ampleur dans l’un de ses datacenters dans la nuit du 9 au 10 mars 2021. C’est un site situé à Strasbourg qui est partie en fumée en l’espace de quelques heures. Que s’est-il passé et quels sont les sites internet qui ont été impactés. On fait le point.

Incendie OVH : que s’est-il passé ?

L’incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2021 dans l’un des datacenters de l’hébergeur français OVH, est la pire catastrophe industrielle de son histoire. Aucune victime n’a été à déplorer et depuis la matinée du mercredi 10 mars, le feu a été maîtrisé, notamment grâce à l’intervention d’une centaine de sapeurs-pompiers.

L’hébergeur déplore la perte de son data center SBG2. « Nous avons eu incident majeur sur le SBG2 », a commenté Octave Klaba, fondateur, président du conseil d’administration et directeur général de l’hébergeur sur Twitter.

« Les pompiers se sont immédiatement rendus sur le site, mais ne sont pas parvenus à contrôler feu dans le SBG2 ». Les heures suivantes l’incendie, le fondateur d’OVHcloud a de nouveau pris la parole en informant que le SBG1 est « partiellement détruit ». Les serveurs SBG3 et SBG4 n’ont, eux, pas été impactés.

Quels sont les sites qui ont été touchés ?

Parmi les sites directement impactés par l’incendie OVH, on compte le site du gouvernement data.gouv.fr ou de celui d’Abandonware France. Si certains ont du faire face à une perte totale de leurs données, d’autres ont dans leur malheur eu plus de chances et se sont vu dans l’incapacité d’accéder à leurs mails.

Au total, ce sont pas moins de 3,5 millions de sites web représentant 464 noms de domaines distincts (soit en incluant les sous-domaines) qui se sont retrouvés hors ligne. Voici une liste non exhaustive des sites français mis en mal par l’incendie OVH à Strasbourg :

Abandonware France

Anti Discriminations

AS Saint-Priest

ASM Rugby

Candysan

Centre Pompidou

Coinhouse

Data.gouv.fr

Département des Hautes-Pyrénées

ENT Région Île-de-France

Final Fantasy Ring

Gamergen

Generation-NT

MAIF (certains sites uniquement)

Le Nouveau Détective

Les Éditions CyPLoG

Piwigo

Profilculture

PureGaming.es

So Press

Tennistables.com

TruckersMP

UPR

US Créteil Handball

Ville de Colmar

Voisins Vigilants et Solidaires

Quelle est la réponse d’OVH ?

Ce jeudi 11 mars, OVH a tenu à communiquer sur la situation suite à l’incendie de mercredi. L’hébergeur s’est ainsi engagé à relancer d’ici le lundi 15 mars 2021 deux des quatre datacenters touchés par l’incendie.

À l’heure actuelle des dizaines de sites français sont encore inaccessibles. Les centres de données SBG1 et SBG4 seront à nouveau opérationnels d’ici quelques jours. S’en suivra dans le courant de la semaine prochaine, la mise en service d’un troisième serveur à annoncé l’hébergeur.

