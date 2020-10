Imprimantes photo sans encre : la technologie Zink

La qualité des photos de nos smartphones ne cesse de s’améliorer et cela vaut de plus en plus le coup de coucher sur papiers nos plus beaux clichés. Alors on peut bien sûr transférer ses fichiers sur son ordinateur pour les imprimer depuis son imprimante de bureau. Après tout, en passant par des sites comme TonerPartenaire, on peut économiser sur les toners et les cartouches, mais pourquoi ne pas opter pour une solution plus «portable» ?

Si le temps des Polaroids vous manque, vous pourrez retrouver un peu de votre enfance avec une imprimante compacte utilisant la technologie Zink. Ces dernières fonctionnent avec du papier spécialement conçu pour reproduire les couleurs à partir de cristaux qui réagissent à la chaleur. Non seulement les photos sont de qualité, mais elles peuvent aussi être autocollantes. Le prix du papier est certes plus élevé (entre 40 et 60 centimes par photo), mais il n’y plus besoin d’encre !

Des recharges Zink compatibles entre elles

La majorité de ces imprimantes photo instantanées de poche utilisent du papier au format 2 x 3 pouces (5 x 7,6 cm). Même si chaque marque propose son propre papier, il est possible d’utiliser le papier Zink d’un autre fabricant. Dans chaque paquet de feuilles, vous trouverez une carte qui sert à calibrer l’imprimante avec le type de papier que vous avez acheté. Notez que le système Zink a deux défauts. Comme les cristaux réagissent à la chaleur, il faudra protéger les photos pour prolonger leur durée de vie. Et comme il n’y a pas de cristaux répondant à la couleur noire, le contraste de certains clichés est parfois un peu faible : comme les Polaroids !

Concernant les imprimantes, elles se connectent à un mobile : tablette ou smartphone via Bluetooth et fonctionnent sur batterie (avec un rechargement via USB). Vous pouvez donc les glisser dans un sac pour imprimer des photos en soirée avec vos amis. Elles proposent aussi une appli permettant de retoucher vos photos directement depuis votre téléphone.

2 imprimantes Zink à moins de 120 €

► Polaroid ZIP

Prix : 114,90 €



Inventeur de la technologie Zink, Polaroid fabrique aussi des imprimantes compatibles. La ZIP fonctionne via Bluetooth, NFC ou micro USB et est compatible avec Android et iOS. Sa batterie se recharge en une heure et demie. Elle est livrée avec 10 feuilles, mais si vous en voulez plus, il faudra débourser 23,99 € pour 30 clichés supplémentaires.

► Kodak Smile

Prix : 119,99 €



Compacte et compatible avec Android et iOS, cette imprimante portable se recharge en 2 heures via USB et permet d’imprimer 40 photos en une seule charge. Utilisez l’application pour parfaire vos photos et les imprimer en moins de 40 secondes… En ce qui concerne les feuilles, on peut trouver des recharges de 50 clichés pour 24,99 €.