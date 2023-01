Application Impôts Gouv : la liaison dangereuse entre l’État Français et Google

La licence Google Play est un outil à destination des développeurs d’applications Android, utilisé pour protéger leur code source. Il permet de s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés accèdent au service, via un échange d’identifiants entre le terminal et les serveurs Google Play. Cela permet d’imposer des restrictions d’usage, comme le nombre de téléchargements par compte ou encore une période d’utilisation définie.

Ainsi, avant d’utiliser l’application, les utilisateurs doivent accepter les conditions d’utilisation de la licence Google Play, donc par extension les conditions d’usage et de traitement des données de Google.

C’est donc ce service, la licence Google Play, qui vient d’être ajouté à l’application Android Impôt Gouv. Est-ce un problème ? Oui ! Tout d’abord, cela crée un système de dépendance entre le propriétaire de l’application (ici, l’État français) et le fournisseur d’accès (ici, Google). Un vrai risque, si Google décide un jour, par exemple, de modifier l’usage ou les termes de sa licence Google Play.

1/2 We have just discovered that the French gov application https://t.co/EDXlBsCYQq now refuses to start on Android if the Google Play Licensing service doesn't pass.https://t.co/kspOKQatwT

— GΛËL DUVΛL 💻📱🐧 @gael@mastodon.social (@gael_duval) January 3, 2023