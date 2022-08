Illustrations, photos, peintures : la meilleure piste pour trouver de l’art numérique en ligne

Pour un article, une publicité, une plaquette ou une présentation, vous avez besoin d’une photo pour illustrer taper dans l’œil et faire mouche ? La première idée qui peut traverser votre esprit c’est de jeter un œil sur Google Images, mais cela peut poser plusieurs soucis : la qualité de l’image, pas toujours au rendez-vous, et le problème du droit d’auteur. On ne peut pas prendre comme ça une image sans demander l’avis du créateur.

Si vous connaissez un peu l’univers de la création graphique, vous connaissez sans doute les plates-formes d’images gratuites et libres de droits comme PixaBay ou PicJumbo. Pas de problème de droit d’auteur avec ces sites sauf qu’ici le problème c’est la pauvreté de l’offre. Comme elles sont gratuites, les illustrations sont fréquemment utilisées et on revoit souvent les mêmes. Pas idéal pour se démarquer… Et puis si vous cherchez quelque chose de précis, vous risquez de ne pas trouver…

Depositphotos : 234 millions d’images

Pour être original, profiter d’une collection d’illustrations sans pareil sans pour autant peser dans votre budget, la meilleure solution consiste à faire confiance à fr.depositphotos.com.

Créé à Kiev en 2009, Depositphotos est une énorme base de photos stock : la plate-forme contient plus de 234 millions de fichiers ! Plus de 150 000 illustrations sont ajoutées chaque jour par les 100 000 contributeurs. Vous trouverez forcément le cliché ou l’illustration qui conviendra à votre projet. Ne perdez pas de temps devant ce catalogue gigantesque d’illustration à acheter puisqu’avec le filtre de recherche avancée, vous allez trouver facilement ce que vous désirez. Mettez vos mots clés puis exprimer ce que vous avez en tête : orientation des images, isolation de sujets, nombre de personnes, etc.

Des formules pour toutes les bourses…

Ce n’est pas pour rien que de grandes compagnies comme Bosch ou Yves Rocher ont opté pour Depostiphotos. Depositphotos propose des tarifs d’abonnement pour toutes les bourses, mais aussi des achats d’images à la demande si vous n’avez pas de besoins réguliers. En achetant une image sur Depositphotos, vous avez le droit de l’utiliser à vie sur n’importe quel support. Notez aussi que le site contient aussi des vidéos, des musiques et des sons. C’est donc un site sur lequel on peut compter pour n’importe quel type de création.