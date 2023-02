Il tue sa femme et demande de l’aide à Google !

La peine de mort a été abolie dans l’État du Massachusetts en 1984 et c’est à peu près la seule bonne nouvelle pour Brian Walshe. Cet Américain de 47 ans a fêté le Nouvel An avec un ami et sa femme Ana, mais le lendemain elle ne s’est pas présentée au travail. La mère de 3 enfants a subitement disparu et la police a vite fait le lien avec son mari puisque lors d’une perquisition au domicile du couple dès le 4 janvier, elle a trouvé des traces de sang dans la voiture de Brian. Le cas de Walshe ne s’arrange pas lorsqu’on le voit sur des vidéos en train de jeter des sacs louches dans des déchetteries autour de Boston. On trouvera dans ces sacs des affaires personnelles de Ana, une carte de vaccination COVID à son nom et du sang lui appartenant. Pour l’instant pas de corps, mais on sait à peu près ce qui a pu se passer. Il suffisait de demander à Google !

Car le mari a fait de bien étrange recherche sur l’iPad d’un de ses fils dès le 1er janvier 2023 au matin :

Glauque n’est-ce pas ?

WATCH: Prosecutors go through the long list of Google searches allegedly made by Brian Walshe while using his son's iPad the morning he claimed his wife, Ana Walshe, was last seen, and beyond. pic.twitter.com/KNelzWhzvk

— 7News Boston WHDH (@7News) January 18, 2023