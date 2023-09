IA vocale : comment faire parler ChatGPT ?

Depuis un an, nous sommes devenus familiers avec ChatGPT. Ce robot conversationnel d’OpenAI a su se tailler une place au rang des leaders de l’intelligence artificielle, même si ses compétences laissent encore à désirer. Pour autant, l’entreprise derrière la machine continue d’enrichir son outil, comme le prouvent les récentes annonces de nouvelles fonctionnalités telles que l’ajout de la voix ou la gestion des images.

OpenAI donne de la voix à GPT4

Ainsi, ChatGPT, dans sa version 4 réservée aux abonnés payants, devrait bientôt bénéficier de réponses vocales. Le robot conversationnel pourra donc lire ses propres réponses au travers d’une voix synthétique choisie par l’utilisateur. Selon les premiers retours, OpenAI a fait le choix d’intégrer des échantillons vocaux de haute qualité, promettant ainsi une capacité d’énonciation fluide et claire.

ChatGPT can now see, hear, and speak. Rolling out over next two weeks, Plus users will be able to have voice conversations with ChatGPT (iOS & Android) and to include images in conversations (all platforms). https://t.co/uNZjgbR5Bm pic.twitter.com/paG0hMshXb — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2023

Qui dit réponses vocales dit aussi énoncés oraux, il sera donc possible de dicter à voix haute les prompts (consignes) au robot. Si ces fonctionnalités sont attrayantes, il faut prendre en compte le fait qu’elles sont déjà disponibles pour GPT4 via des plugins tiers, créés par la communauté. On devine cependant qu’une intégration native proposera de meilleures performances.

Bientôt les images sur GPT4 ?

En plus de la voix, OpenAI passe aussi son chatbot à l’image. Il va ainsi être possible de soumettre à ChatGPT des images afin d’accéder à un lot de nouvelles interactions. Recherche d’informations, analyse, commentaire… Un ensemble de fonctionnalités qui semblent pouvoir se combiner avec la récente intégration de Canva au sein de ChatGPT, permettant peut être dans le futur l’édition d’images directement via un prompt donné au chatbot.

Show ChatGPT one or more images. Troubleshoot why your grill won’t start, explore the contents of your fridge to plan a meal, or analyze a complex graph for work-related data. — OpenAI (@OpenAI) September 25, 2023

Ces fonctionnalités viennent rejoindre un écosystème enrichi au cours des derniers mois par OpenAI. Ainsi, il y a quelques mois, GPT4 s’était vu intégrer une suite nommée Advanced Analytics, un ensemble de librairies Python lui permettant de manière native d’analyser un grand nombre de données pour en extraire aussi bien des schémas que des réflexions ou des retours critiques.

Si vous souhaitez tester toutes ces fonctionnalités, sachez qu’elles ne sont disponibles que pour les versions premium de ChatGPT. Pour y accéder, vous pouvez souscrire à un abonnement ChatGPT+ ou ChatGPT Entreprise.