IA sans filtre : Musk ajoute Grok à sa constellation

Petit point de langage. Le mot Grok ne sort pas de nulle part : il s’agit d’un néologisme, inventé par l’auteur américain Robert A. Heinlein. Dans son roman de SF Stranger in a strange land (1961), l’écrivain invente ce terme en lui donnant une origine martienne, avec une définition très vaste, allant de « comprendre intuitivement » à « faire preuve d’empathie ». C’est donc ce mot qu’Elon Musk a décidé d’utiliser pour nommer sa nouvelle IA. On vous laisse faire les connexions logiques.

Une IA premium

Grok, donc, est un modèle IA génératif qui reprend les codes du domaine : une interface simple permet à l’utilisateur de poser des questions, l’IA se charge de fournir une réponse. La principale différence vient de l’origine des données utilisées par le modèle. Celles-ci proviendraient, en effet, directement des échanges de la plateforme X / Twitter. De plus, Grok n’est disponible à l’heure actuelle que pour les utilisateurs vérifiés. Entendez par là : uniquement les abonnements Premium de la plateforme.

Un outil sans filets

L’IA de Musk diffère sur un autre point majeur : là où Bard et ChatGPT ont mis en place des limites claires à leurs modèles (thématiques non abordées, pas de contenus d’actualité…), Grok n’a quasiment aucun garde-fou. Le modèle va ainsi avoir une connaissance en temps réel des actualités, en se basant sur les informations disponibles sur l’ensemble de la plateforme X. Bon, on vous laisse imaginer la qualité des informations traitées par Grok si aucun tri n’est fait dans la hiérarchie des contenus pris en compte.

xAI’s Grok system is designed to have a little humor in its responses pic.twitter.com/WqXxlwI6ef — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Côté originalité du modèle, certes, les réponses sont moins diplomates que sur ChatGPT. Ici, zéro filtre, le robot essayant même de se prêter à l’humour et au cynisme. Dans les faits, cependant, cela tombe dans une forme de graveleux un peu gênant. Certes, le modèle est moins restrictif que ses confrères virtuels, mais il tombe souvent dans une forme d’excès qui pourrait faire penser à une caricature de modèle génératif.

Somebody has to say it: Grok (AI) is cringe AF Like, boomer cringe — Chris Průcha — e/acc (@chrisprucha) November 8, 2023

Elon Musk, ou la course sans fin

Derrière le projet, on retrouve une fois de plus la stratégie de Musk depuis son rachat de Twitter : proposer, sans cesse, de nouvelles fonctionnalités pour rentabiliser la plateforme. Un plan d’action qui a mené, en un an, au lancement de dizaines de projets, plus ou moins conséquents, tout autant de modifications dans le fonctionnement de Twitter et des résultats hasardeux. Le but : redonner un nouveau souffle à un réseau social en perte de vitesse et aux résultats financiers inquiétants.

Si Musk affiche depuis des mois sa volonté de transformer la plateforme en une super app à la WeChat, la réalité est bien plus terne. Une situation qui enlève un peu de superbe à Grok : l’IA de Twitter n’apparaît donc plus comme une nouvelle proposition de modèle génératif mais plutôt comme une bouée de sauvetage supplémentaire pour le navire X