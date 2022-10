Huawei P60 Pro : le chinois revient sur le devant de la scène !

Isolé sur le marché des smartphones depuis qu’il ne peut plus utiliser les applications Google dans son système, Huawei continue pourtant de produire des smartphones prestigieux. Le Huawei P60 Pro, prévu pour 2023, propose une configuration très musclée et une partie photo fidèle à sa réputation…

Si Huawei pourrait bientôt sortir de la liste de noire des USA et récupérer le droit d’utiliser les applications Google dans son système, la firme chinoise est toujours isolée sur le marché occidental. Pourtant, 2023 va être marquée par l’arrivée du Huawei P60 Pro : un flagship pour montrer au monde que la société est bien dans la bataille. L’appareil serait doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une belle résolution de 2676 x 1236 pixels. Un grand bébé donc (166,6 x 76, 6 x 8,9 mm) qui embarquerait un SoC de marque TSMC ou une puce Qualcomm. Rappelons que le P50 Pro sorti en juillet 2021 était disponible en version « Kirin 9000 » et en version « Snapdragon 888». Les précédents appareils de la marque ayant été bridés pour ne proposer que de la 4G, ce serait le grand retour de la 5G sur les appareils Huawei. Mais 2023 va aussi être l’année ou la série des Mate et la série des P vont sortir durant la même année civile.

Du très haut de gamme…Avec les GApps ?

Huawei a toujours fait fort en photo et c’est même devenu la spécialité de la série P. Ce P60 Po ne dérogerait pas à la règle avec 4 objectifs au dos : un module principal de 50 mégapixels, un téléobjectif en mode périscope de 64 MP (les lentilles sont positionnées verticalement pour proposer un zoom optique très puissant), un ultra grand-angle de 13 MP et un dernier capteur monochrome True Chroma de 40 MP permettant d’apporter plus de données à l’objectif principal lorsque la lumière vient à manquer.

Côté batterie, on pourra compter sur une puissance de 4500 mAh avec charge rapide 135 W, charge sans fil et charge inversée. On attend la présentation d’ici la fin de l’année pour une commercialisation début 2023 en Chine et dans le courant de l’année pour le reste du monde. Bien sûr, si l’allègement des sanctions contre Huawei se confirme, on pourrait voir débarquer les applications Google (Gmail, Maps, YouTube, etc.) sur Harmony OS. La sortie sur le marché occidental pourrait alors être repoussée.