Huawei Mate 50 : une batterie immortelle et des communications sans réseau !?

On entend moins parler de Huawei hors de Chine depuis l’embargo imposé par les Américains, mais deux nouveautés sur son dernier flagship Mate 50 risquent de faire du bruit. La firme promet en effet de faire fonctionner l’appareil sans batterie et sans réseau. Si si.

Sur le toit du monde en 2019, la firme chinoise Huawei, soupçonnée d’espionnage par l’administration Trump, a été contrainte de se séparer des GApps, les applications propriétaires de Google : Gmail, Maps, YouTube, etc. Ce n’est pas très gênant pour un chinois qui de toute façon n’utilise pas ces trucs, mais très problématique pour la majorité des Européens qui ne sauraient pas s’en passer (alors que c’est clairement possible). Huawei se fait donc discrète chez nous, mais dernièrement la compagnie a annoncé son Huawei Mate 50, un flagship qui à priori ne se distingue pas des autres : Snapdragon 8+ Gen1, 8 Go de RAM, écran AMOLED Full HD+ 120 Hz et une partie photo solide avec un capteur principal qui propose une ouverture réglable de f/4 à f/1.4.

3 heures de batterie avec 1 %

Pourtant, la série des Mate 50 propose deux fonctionnalités qui méritent de s’y attarder. La première c’est une batterie immortelle ! Bon, nous exagérons un peu. Imaginez que vous veniez à bout de votre jauge, mais que vous deviez quand même envoyer un message ou passer un appel. Avec le Mate 50, c’est possible puisque même à 1 %, vous l’appareil permet de fonctionner en mode « survie » avec une désactivation de tous les services inutiles, une baisse du voltage et au final suffisamment d’énergie pour faire encore une ou deux choses : regarder sa position, passer un appel, envoyer un SMS ou scanner un QR code. Cet Emergency Battery Mode permet de rester en veille pendant 3 heures et de parler pendant 12 minutes. Quand y’en a plus, y’en a encore.

Des messages par satellite !

L’autre fonctionnalité qui fait du bruit c’est la possibilité de communiquer, même sans réseau mobile. Ici aussi, il s’agit d’une annonce marketing, mais qui se révèle quand même être intéressante. Grâce à ses nouvelles antennes (les mêmes que celles de l’iPhone 14), le Huawei Mate 50 permet d’envoyer un message d’urgence via satellite ! Certes il faut avoir la possibilité de voir le ciel et cette fonction permet d’envoyer un message et pas d’en recevoir, mais il faut saluer la performance.

Avec le Huawei Mate 50, vous pouvez donc envoyer un message de détresse dans la jungle et sans batterie. Vive le progrès.