Huawei a-t-il vraiment copié le logo de Chanel ?

Huawei a-t-il vraiment volé le logo de Chanel ?

Si les similitudes entre les deux logos, celui de Chanel et celui de Huawei sont évidentes pour la compagnie française, ce n’est pas le cas pour le constructeur chinois. Retour en 2017. Huawei dépose un logo commercial auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Composé de deux demi-cercles verticaux imbriqués l’un dans l’autre, il est entouré d’un cercle fin.

Dans la foulée, Chanel a demandé l’interdiction de ce logo, jugeant qu’il s’agit d’un plagiat qualifié. En effet, l’entreprise française considère que Huawei s’est fortement inspiré des formes utilisées pour la création de son logo, à savoir deux demi-cercles introduit dans un autre cercle. Dans ce sens, une plainte a été déposée par Chanel auprès de l’Office de la propriété intellectuelle. En 2019, l’institution a estimé que les deux logos ne présentaient aucune similarité entre eux et que les risques de confusion dans l’esprit du public étaient inexistants. Huawei 1, Chanel 0.

Chanel n’en démord pas…

Après ce premier échec dans cette tentative de faire valoir ce que de droit, Chanel n’en est pas resté là est a décidé de faire appel auprès du Tribunal de l’Union européenne. Le verdict tombé ce 21 avril donne gain de cause à Huawei. La conclusion du Tribunal Européen rejoint celle de l’Office de la propriété intellectuelle. Selon lui, les similitudes entre les deux logos sont insuffisantes. Ce dernier souligne que le logo de Chanel se compose de formes plus arrondies, de lignes plus épaisses et une orientation horizontale alors que celle de Huawei est verticale. Huawei 2, Chanel 0.

Chanel n’a pour l’instant pas donné son point de vue concernant cette décision. Reste à savoir maintenant si la marque de luxe envisage de poursuivre le bras de fer juridique qui l’oppose au constructeur chinois. Selon-vous, la décision du Tribunal est-elle justifiée ? Donnez-nous votre avis dans la section des commentaires.

Source : Reuters