HTC U23 Pro 5G : le taïwanais revient sur le devant de la scène !

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours : HTC vient d’annoncer a sortie de son nouveau smartphone, le HTC U23 Pro 5G. Près de 5 ans après le lancement de son dernier flagship, HTC revient dans la cour des grands. Il faut dire que la marque taïwanaise n’a jamais vraiment quitté le monde des smartphones Android, mais s’est fait beaucoup plus discret avec des appareils confidentiels. La firme s’est en effet concentré sur les casques virtuels avec son département Vive.

La fiche technique du HTC U23 Pro 5G

Doté d’un écran OLED FHD de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120Hz (protection Gorilla Glass Victus) et d’un appareil photo puissant composé de 4 caméras, le HTC U23 Pro est aussi équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et de 12 Go de RAM. Un excellent compromis puissance/prix puisque le choix de cette puce permet de proposer l’appareil à un prix de 549 €. L’appareil embarque aussi un espace de stockage de 256 Go extensibles via une carte micro SD, une prise audio jack de 3,5 mm et une batterie de 4600 mAh, promettant 1 journée complète d’utilisation. On compte aussi une charge 30 Watts (12 Watts en mode sans fil). HTC ne renie pas son lien avec les mondes virtuels puisque ce nouvel appareil permet d’être associé au Vive XR Elite, le dernier casque de réalité virtuelle de la marque, avec la possibilité de regarder du contenu Netflix ou Disney+ sur « un écran cinéma privé de 300 pouces ».

4 capteurs photo polyvalents…

Smartphone polyvalent sur le plan de la photographie, le HTC U23 Pro comprend un objectif principal stabilisé de 108 mégapixels (ouverture f/1.7) permettant de prendre des vidéos en 1080p HDR, d’un ultra grand-angle de 8 MP, d’un module macro de 5 MP et d’un dernier objectif de 2 MP pour le calcul de la profondeur de champ. La caméra frontale de 32 MP permet, quant à elle, de « prendre des selfies et des livestreams en toute fluidité ». Enfin, le HTC U23 Pro se dote aussi d’un mode Super Night qui permet de

réaliser des photos parfaites, même avec une faible luminosité.

Le HTC U23 Pro est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 4 juin 2023, une paire d’écouteurs HTC True Wireless Earbuds Plus (d’une valeur de 79 €) est offerte.