HTC prépare un nouveau smartphone ! Trop tard ?

La marque taïwanaise se lance en 1997, mais se fait réellement connaître à partir de 2006 au travers de ses premiers smartphones avec le HTC TyTN, premier modèle lancé en nom propre. Fer de lance de l’exploitation d’Android, le constructeur impacte le marché avec le HTC Dream en 2008, tout premier smartphone à tourner avec le système d’exploitation. La marque va jusqu’à assister Google dans ses premiers mobiles, les Nexus.

Mais avec le temps, HTC, pourtant réputé pour ses appareils, leurs designs et performances, perd du terrain et s’écrase. Pour survivre, l’entreprise se diversifie, avec notamment le HTC Vive, un casque VR lancé en 2016 en collaboration avec Valve. Mais pour l’heure, l’entreprise ne fait que survivre ; elle a même dû vendre à Google de nombreux brevets en 2017 pour renflouer sa trésorerie.

Bon, comme pour chaque fuite, petit avertissement, ces informations ne valent pas confirmation officielle. Cependant, une fiche technique a émergé ces derniers jours sur le très sérieux site Geekbench. Que nous dit ce document ? L’information principale est que ce HTC U23 Pro (le nom du probable modèle) vient avec un lot de caractéristiques dignes du haut de gamme. 12 Gb de RAM, une puce Octa-Core, très proche d’une Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, batterie de 5000 mAh rechargeable en 22 minutes…

New HTC smartphone could be just around the cornerhttps://t.co/6RPBCo2rDf#HTC #TechNews pic.twitter.com/WjGunc3ffv

— GIZMOCHINA (@gizmochina) April 28, 2023