Hello Business : la banque en ligne pas chère pour les indépendants

Il a fallu quelques années pour que les banques en ligne deviennent de véritables alternatives aux établissements bancaires traditionnels. Et si les Français hésitent encore à passer le cap, certaines propositions comme HelloBank méritent clairement de s’y intéresser, comme nous l’expliquions dans nos colonnes il y a quelques semaines. En plus de disposer d’une offre bancaire particulièrement complète avec des coûts avantageux, HelloBank s’appuie surtout sur la garantie BNP Paribas.

Or, depuis peu, HelloBank a de nouveau amélioré son offre avec l’ajout d’une nouvelle formule dédiée cette fois-ci aux professionnels indépendants (artisans, commerçants, agriculteurs, professionnels libéraux, etc.) Baptisé Hello Business, cette offre propose « une offre groupée de services et produits bancaires pour faciliter la gestion du quotidien » des entrepreneurs et micro-entrepreneurs.

Hello Business : la formule idéale pour les indépendants

Proposée à seulement 10,90 € par mois, Hello Business met au centre de l’expérience la facilité et la rapidité d’utilisation, sans oublier la sécurité via plusieurs garanties d’assurances et d’assistances. En premier lieu, les clients pourront absolument tout gérer depuis l’application mobile HelloBank : accès à tous vos comptes professionnels, émission de factures, possibilité de procéder à des virements instantanés, le tout sans frais vers de nombreux établissements bancaires.

Bien entendu, la formule Hello Business s’accompagne d’une carte bancaire internationale, donnant accès aux réseaux de paiement CB et Visa. Sachez qu’il est possible de choisir entre une carte à débit immédiat ou différé, pratique pour les professionnels qui souhaitent avoir plus de flexibilité avec leur moyen de paiement. Notez d’ailleurs que tous les paiements et retraits, en Euro et en devises, sont sans frais en France comme à l’étranger.

Mon Business Assistant Start : le petit plus qui fait la différence

En outre, la carte Visa Hello Business inclut des garanties d’assurances et d’assistances professionnelles, notamment en cas de perturbations dans vos déplacements professionnels (grèves, retards, annulations de vol, etc.) et en cas d’hospitalisation vous empêchant d’exercer votre activité. Reste que le plus intéressant dans cette formule reste assurément la fonctionnalité « Mon Business Assistant Start ».

Il s’agit d’un outil de facturation qui vous permet de créer, de modifier et d’éditer des devis, factures et avoirs en quelques clics. Notez que vous pouvez d’ailleurs personnaliser l’ensemble de vos devis et factures via des logos, couleurs, et des modèles directement intégrés à Mon Business Assistant Start. De plus, vous pouvez également gérer votre base de données de clients, vos informations produits et services, et il est même possible de communiquer avec vos clients depuis l’application !

Si vous êtes intéressé par cette formule bancaire innovante pour les indépendants, il suffit de se rendre sur la page officielle de Hello Business et de faire une demande d’ouverture de compte professionnel en ligne. Il suffit de quelques clics et le tour est joué !